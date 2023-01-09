《平均地權條例》明拚三讀　立院表決大戰一觸即發

▲立法院將趕在休會前清倉多個重大法案。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院本會期將屆，立法院會9日上午通過討論事項議程，除了中央政府總預算案外，包括攸關打炒房的《平均地權條例》、《溫室氣體減量及管理法》（擬更名為《氣候變遷因應法》）、攸關性暴力防制的《性侵害犯罪防治法》、《兒童及少年性剝削防制條例》修正草案均列入，最快明天完成三讀程序。

立法院會今天上午處理議程時，包括時代力量黨團、國民黨團、民進黨團均提案，其中，時力和民進黨團主張將《平均地權條例》修正草案排在第一案，國民黨團則提案把《菸害防制法》修正草案排在最後一案，最終以贊成63票、反對32票通過民進黨團版本。

根據民進黨團提案，立法院本會期將依序處理《平均地權條例》、《溫室氣體減量及管理法》、攸關性暴力防制的《性侵害犯罪防治法》、《兒童及少年性剝削防制條例》、《農民健康保險條例》、《菸害防制法》修正草案，以及「國家運動科學中心設置條例」草案等重大議案。

其中，由於《溫室氣體減量及管理法》、《性侵害犯罪防治法》、《兒童及少年性剝削防制條例》修正草案仍有部分保留條文待表決，朝野黨團估將在明日針對保留條文進行表決大戰；另還有《公務人員任用法》、《菸害防制法》修正草案仍在協商中。