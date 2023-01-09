「最累的一次選舉」　王鴻薇甜曝老公看開票緊張：差點喘不過氣

▲王鴻薇接受媒體時事聯訪。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選昨落幕，國民黨候選人王鴻薇驚險擊敗民進黨候選人吳怡農，但王鴻薇今（9）日受訪時表示，對票數結果感到非常滿意，「本命區」北松山選票有開出，而中山區雖小輸但成績仍不錯。王鴻薇也說這是最累的一次選舉，只能拜託老公當分身，開票時老公更一度緊張到喘不過氣。

第3選區立委補選昨結果出爐，投票率43%，王鴻薇拿下中山區3萬6052、松山區2萬4467票，吳怡農則是中山區3萬6896、松山區1萬7843。王鴻薇雖然在中山區小輸844票，但本命區北松山則贏6624票。繼去年11月26日九合一大選，及12月18日嘉義市補選，國民黨創下三連勝。

王鴻薇今日上午接受媒體人黃暐瀚專訪時坦言，昨開票時一度膠著，老公甚至比自己還緊張，「他都快喘不過氣！」辦公室同樣也很焦慮，反而自己心臟比較大顆，除對選情有信心外，在選前之夜做完懇託後就很放鬆，盡力後將結果交給選民。

王鴻薇說，登記時黨內民調雖然是最強，但對上吳怡農只是平盤，之後陸續出爐的民調都很樂觀，但在民調封關後，第一個察覺出投票率危機感的是黨主席朱立倫，朱帶上嘉義市長黃敏惠讓2人見面，而恰巧嘉義市選舉也是投票率43%，因此選前也很緊張，將危機感傳達給支持者；王鴻薇直言，這是最累的一次選舉，花很大力氣在陸戰，到最後已經是硬撐，期間還曾確診，有1周到10天的期間每天都很疲累，甚至還有幾位里長還沒見到面；要回防松山卻又忙不過來，只好拜託老公陶允正當分身，王鴻薇甜笑，「真的很感謝他」。