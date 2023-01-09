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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024拚政黨輪替！　王鴻薇：郭台銘、柯文哲納民調「尋合作可能」

▲王鴻薇接受媒體時事聯訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲王鴻薇今日神情輕鬆。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

第3選區立委補選由國民黨候選人王鴻薇當選，這也國民黨繼去年1126九合一大選勝利後的三連勝，而這個氣勢是否會延續至2024總統大選？屆時又將推出誰來迎戰民進黨？王鴻薇今（9日）受訪回應，最重要的就是要政黨輪替，國民黨要推出最強人選，如台北市前市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，也可以納入黨內民調、尋求合作可能。

民進黨候選人吳怡農雖惜敗王鴻薇，但在整體藍大於綠的選區結構中，其得票率仍較上屆提升、並縮小與對手差距，尤其上次落敗的中山區也「由藍轉綠」成功翻盤。王鴻薇表示，對於選舉結果已經很滿意，本命區北松山票有開出來，至於中山區輸的票數，也可以用來提醒自己，在未來要更努力，「若是我大贏，變成志得意滿，就糟糕了」。

對於2024是否也會接續三連勝氣勢再取得勝利？王鴻薇則說，若目前氛圍持續到最後一天就會贏，但變數多，仍要記取上次的教訓，2018縣市長大勝後就被勝利沖昏頭，導致在總統大選時內部亂成一團。

另外，2024人選受外界關注，包含柯文哲、郭台銘和新北市長侯友宜，都是討論焦點，王鴻薇直言，在心態上絕對不能認為穩贏，要推出最強的人，不在黨內的人包含郭台銘、柯文哲，也可以納入考量，納入民調、尋求合作可能，最終目標是政權輪替。

是否認為國民黨應該推派侯友宜出戰2024？王鴻薇認為，如果侯友宜是最強人選，當然義無反顧支持。王鴻薇也補充，競選時侯友宜曾前來站台，是她主動邀請，也感謝侯友宜幫忙。

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