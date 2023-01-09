陸開國門「出現440元國際機票」　網一看目的地「瞬間縮了」

▲陸媒報導出現99元國際機票。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸解封之後，不少航空公司都推出了特價機票，甚至有陸媒報導，出現了99元人民幣（約440元新台幣）的特價國際機票，目的地是柬埔寨。不過，從大陸網友的留言可以發現，大部分人都對柬埔寨的特價機票沒興趣，還有人提及先前震驚國際的「豬仔」事件，擔心「去了就回不來」。

根據《紅星新聞》報導，解封之後，航空公司正在籌備盡快恢復國際航線、航班，目前東南亞主要航線率先恢復，已有部分航空公司推出了特價票，如廣州至柬埔寨1月份票價低至99元。

▼柬埔寨旅遊大臣童昆。（圖／翻攝微博）

報導提到，整體來看，目前各航線票價仍相對較高，以春節期間上海飛曼谷為例，單程票價在2000元（約8900元新台幣）到3000多元（約1.3萬元新台幣）不等，但隨著航班陸續恢復，機票價格有望逐步走低。

值得注意的是，柬埔寨旅遊大臣童昆日前接受《央視》採訪時曾說，柬埔寨永遠歡迎中國人民、中國遊客和中國投資者。

童昆還說，「我覺得中國有序恢復公民出境旅遊不僅對柬埔寨有益，也是對世界旅遊業的重大利好。對於柬埔寨來說，我們非常歡迎中國遊客。柬埔寨永遠歡迎中國人民，歡迎中國遊客和中國投資者。」

不過，大陸網友對99元的特價機票似乎沒有太大的興趣，在微博上留言狂酸，「去了還回得來嗎？」「活膩歪了去柬埔寨。」「去拉腰子嗎？」「柬埔寨噶腰子集團贊助的機票費用嗎？」「你看上它的便宜，它看上你的腰子」「免費都不敢去」「想起那個台灣人被綁躺一地的視頻」。

▼大陸網友對99元的機票沒有太大興趣。（圖／翻攝微博）