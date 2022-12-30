蛇蠍女入職詐團　擔任「人事部打手」痛毆報警成員！收押下場慘了

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

余姓女子加入職萬源集團成為「人事部」打手，對被誘騙的被害女子報警或不聽從者動輒毆打，檢方出被害人超過10人，該集團分層負責、管理，上下級並有處罰權限，係具有持續性及結構性而從事暴力、詐欺之犯罪組織，依組織犯罪條例、偽造文書罪提起公訴，並對劉某夫婦發布通緝。

屏東地檢署偵辦國人遭人蛇集團以求職打工為幌，誘騙出境要脅從事不法詐騙案件，為保障社會治安及求職安全，由主任檢察官劉修言、檢察官江怡萱指揮刑事局、屏東縣政府警察局及高雄市政府警察局三民第一分局報告組成專案小組共同偵辦。

檢方查出，余姓女子(綽號小佩)自今年7月間加入陳女（綽號小彤）、賴女（綽號容容）、周女（綽號佩佩）、林女(均前經提起公訴)等人共組之詐欺及人口販運犯罪組織集團（對外稱「萬源集團」、「萬利集團」或「萬古集團」。

該集團分為負責以投資、感情等詐術對外從事財產詐騙之「業務部」、負責訛詐民眾加入該案犯罪集團之「人事部」等部門，除由犯罪集團核心成員負責統領本案分工、計算及發放獎金外；「業務部」主管，負責指揮成員對外從事詐騙；「人事部」主管負責任命成員擔任幹部及誘騙國人出境加入集團等事項。

劉男及黃女夫妻均為人事部主管，余女擔任人事部打手，負責依劉男兩夫妻等主管指示毆打報警、犯錯之該集團人事部女性成員及女性受招募者。

賴女為人事部組員兼財務，除負責誘騙民眾加入該犯罪集團外，並管理零用金、協助發放代墊款、回報黃女進行獲利核算及分潤事項；其餘人事部幹部分為大組長、小組長，分別負責管理、發放工作用行動電話及電腦等設備，查驗組員行動電話內容；組員則負責詐騙國人民出境加入集團、聯繫受招募者之載送及代辦護照、偽造施打COVID-19疫苗接種紀錄卡，全程協助及監控受招募者，以確保順利出境加入該犯罪集團。

更有劉男擔任保鑣，檢方查悉被害人至少10人，部分被害人曾遭打手余女奉人事部主管劉男夫妻指示毆打，承辦檢察官及專案小組追查後，發現該犯罪集團具組織犯罪模式，將余女依組織犯罪等起訴。

檢方說，余女與先前起訴的陳女等4人均經屏東地方法院裁定羈押中；至於劉男夫妻出境後即滯留未歸，乃依法發布通緝；其餘犯罪集團成員則分由各地檢同步偵辦中。該署將持續進行橫向聯繫及證據共享，嚴查速辦求職詐騙之人口販運案件，以確保國人生命、身體之自由與安全。

屏東地檢署提醒國人求職應謹慎小心，對於高薪或不合理之徵才廣告，務必保持戒心、審慎查證；亦呼籲民眾切勿以身試法、加入詐騙及人蛇集團，以免誤己害人。