柬埔寨求職詐騙「出口轉內銷」　南投警請民宿業者代留意

記者高堂堯／南投報導

元旦連假結束後，農曆春節又將來臨，仁愛警分局也積極規劃112年「加強重要節日安全維護工作」，自1日清境跨年晚會活動至30日（星期一）24時止實施30日，提前在春節前持續向遊客民眾進行「防詐騙、防竊、防搶宣導」及交通安全法令等預防犯罪宣導。

南投縣警察之友會仁愛辦事處於4日晚間在埔里鎮牛耳石雕公園舉行警民聯誼活動；除感謝警友、顧問團隊在財力上全力奧援，讓警方在勤、業務得以順利暢達，並慰問仁愛警分局員警執勤的辛勞，南投縣議會副議長潘一全、埔里鎮長廖志城、仁愛鄉長江子信、縣警局長黃永志及仁愛警分局員警等100餘人都共襄盛舉。

仁愛警分局長林威廷即利用機會宣導民眾：打詐南投隊及112年加強重要節日安全維護工作已啟動及開跑，如柬埔寨求職詐騙案已活生生在國內上演，籲請眾人提醒子女及左鄰右舍，求職須告訴家人自己的行蹤，勿輕信高薪、免經驗等話術，並請經營民宿業者協助警方，留意有無入住多日未出門或「4人入住僅1人出入」或有叫罵、喊叫聲、常訂外食等，都可能是囚禁人頭帳戶處所。

另近期發生詐騙機率最高的假網拍（貴重物品、低價促銷）、假投資（保證獲利、穩賺不賠）、解除分期付款（假冒商家、要求網路或ATM轉帳設定）等，林威廷也籲請眾人小心；員警將於重要節日期間將持續利用各種場合、機會作宣導，盼藉此預先防範各類犯罪及交通事故發生，讓春節假期前、中、後都達到預防犯罪之效果，並力求治安平穩、交通順暢、民眾安心過好年。