美髮師當販豬仔「3月40萬」誘客人緬甸詐騙　業績不夠罰跑步+蛙跳

▲美髮設計師誘騙客人和親友到緬甸從事詐騙工作。（示意圖／取自免費圖庫）

記者劉昌松／台北報導

蕭姓美髮師涉嫌向店內客人或親友遊說，到泰國從事博弈工作，3個月可賺超過40萬元，10名被害人因此被騙到曼谷，還被押上竹筏偷渡到緬甸，從事電信詐騙，未達業績要罰交互蹲跳，四周有緬甸軍隊巡邏管理，行動自由受限，其中6人找家人花錢贖身返台，才知蕭女竟然介紹1個人可賺2萬、5萬，還能抽成。台北地檢署依違反《人口販運防治法》起訴蕭女。

蕭女因從事髮型設計工作，平時就打扮得十分亮眼，會在個人IG上曬許多現金照炫富，3月間，她和大陸籍詐騙集團綽號「南哥」的人談好，在IG上張貼「出國工作、高薪、翻轉人生、跟著我賺大錢」，「有負債想還清 改變人生的請私訊我」等廣告訊息，有人因積欠車貸40萬元，為了清償債務想嘗試到泰國從事博弈推廣工作。

沒想到被害人4月14日搭機抵達泰國曼谷後，馬上就被人載到泰緬邊境，搭竹筏偷渡送到緬甸水溝谷營區，工作內容是透過翻譯軟體，以通訊軟體、電子郵件等方式，詐騙美國、加拿大地區人民。

因為美亞時差關係，被害人被迫日夜顛倒工作，如果未達成目標業績，不僅會被體罰，同組同事也要連帶受罰，因四周都是緬甸軍隊持槍巡邏，營區管理者又恐嚇擅自移動離開營區，會遭毆打、電擊及處死，想回家的人，必須找家人籌錢才能拿回護照，再偷渡回泰國搭機返台。

後來蕭女和「南哥」拆夥，改和綽號「阿浩」、「天哥」的大陸人士合作，繼續以免費機票，包吃包住的方式，詐騙身邊親友到泰國工作，結果也同樣是從泰國偷渡到緬甸，住進興華園區從事投資詐騙工作，未達業績得跑步20圈、蛙跳50到100下。

檢警估計，被蕭女騙去緬甸的約有10人，目前僅6人透過親友籌錢16萬元到23萬元不等贖身，被害人還包括蕭女的美髮客人，檢察官調查發現，蕭女每帶1人到緬甸可賺取5萬元，介紹1人則可賺2萬元，且如果被害人順利開單(詐騙成功)，還可分得10到15%的報酬，涉犯《刑法》意圖營利以詐術使人出國、《人口販運防制法》迫使人從事勞動與報酬顯不相當之工作等罪。