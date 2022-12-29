　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美髮師當販豬仔「3月40萬」誘客人緬甸詐騙　業績不夠罰跑步+蛙跳

▲▼洗錢,詐騙。（示意圖／取自免費圖庫）

▲美髮設計師誘騙客人和親友到緬甸從事詐騙工作。（示意圖／取自免費圖庫）

記者劉昌松／台北報導

蕭姓美髮師涉嫌向店內客人或親友遊說，到泰國從事博弈工作，3個月可賺超過40萬元，10名被害人因此被騙到曼谷，還被押上竹筏偷渡到緬甸，從事電信詐騙，未達業績要罰交互蹲跳，四周有緬甸軍隊巡邏管理，行動自由受限，其中6人找家人花錢贖身返台，才知蕭女竟然介紹1個人可賺2萬、5萬，還能抽成。台北地檢署依違反《人口販運防治法》起訴蕭女。

蕭女因從事髮型設計工作，平時就打扮得十分亮眼，會在個人IG上曬許多現金照炫富，3月間，她和大陸籍詐騙集團綽號「南哥」的人談好，在IG上張貼「出國工作、高薪、翻轉人生、跟著我賺大錢」，「有負債想還清 改變人生的請私訊我」等廣告訊息，有人因積欠車貸40萬元，為了清償債務想嘗試到泰國從事博弈推廣工作。

沒想到被害人4月14日搭機抵達泰國曼谷後，馬上就被人載到泰緬邊境，搭竹筏偷渡送到緬甸水溝谷營區，工作內容是透過翻譯軟體，以通訊軟體、電子郵件等方式，詐騙美國、加拿大地區人民。

因為美亞時差關係，被害人被迫日夜顛倒工作，如果未達成目標業績，不僅會被體罰，同組同事也要連帶受罰，因四周都是緬甸軍隊持槍巡邏，營區管理者又恐嚇擅自移動離開營區，會遭毆打、電擊及處死，想回家的人，必須找家人籌錢才能拿回護照，再偷渡回泰國搭機返台。

後來蕭女和「南哥」拆夥，改和綽號「阿浩」、「天哥」的大陸人士合作，繼續以免費機票，包吃包住的方式，詐騙身邊親友到泰國工作，結果也同樣是從泰國偷渡到緬甸，住進興華園區從事投資詐騙工作，未達業績得跑步20圈、蛙跳50到100下。

檢警估計，被蕭女騙去緬甸的約有10人，目前僅6人透過親友籌錢16萬元到23萬元不等贖身，被害人還包括蕭女的美髮客人，檢察官調查發現，蕭女每帶1人到緬甸可賺取5萬元，介紹1人則可賺2萬元，且如果被害人順利開單(詐騙成功)，還可分得10到15%的報酬，涉犯《刑法》意圖營利以詐術使人出國、《人口販運防制法》迫使人從事勞動與報酬顯不相當之工作等罪。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
北市最新「酒駕累犯」無碼正面照！　20人上榜
情侶摩鐵歡愉！男突痛苦衝出喊救命　慘死救護車上
快訊／台中公車輾斃母嬰　家人怒發5聲明：處理完全違反常理
台中司機「少1動作」輾斃母子　網怒吼：台北公車有做到
母子遺體送清真寺　老父淚訴女兒遺言
快訊／又仁結婚了！　與12年男友修成正果
白家綺被問「小甜甜」哭了：答案不是1人說了算

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

睡路邊被偷3百元　警找他做筆錄「突臉色慘白」...送醫不治

北市最新「酒駕累犯」無碼照曝光！20人上榜　累犯3次有3人

情侶摩鐵約會…男突痛苦衝出車庫喊救命！最後死在救護車上

美髮師當販豬仔「3月40萬」誘客人緬甸詐騙　業績不夠罰跑步+蛙跳

恍神駕駛一路衝　撞分隔島再撞路邊車！烏龜翻躺車道

5年3度酒駕拒繳12萬罰款　「常酒駕家人管不動」查封土地立馬繳清

送里民犁記、郭元益禮盒涉賄　新北三重立德里長被起訴

傳產二代買500萬賓士當「行動砲房」！小三懷孕爆料　正宮反擊了

「爸爸幫我申請公司登記」...母子遺體送清真寺　父淚訴女兒遺言

竹北警追到沙鹿連開11槍！惡煞擄人撞警車　BMW丟龍井落跑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

印尼妻溜台語嗆酒空尪　「用情緒工作怎幹大事？」

睡路邊被偷3百元　警找他做筆錄「突臉色慘白」...送醫不治

北市最新「酒駕累犯」無碼照曝光！20人上榜　累犯3次有3人

情侶摩鐵約會…男突痛苦衝出車庫喊救命！最後死在救護車上

美髮師當販豬仔「3月40萬」誘客人緬甸詐騙　業績不夠罰跑步+蛙跳

恍神駕駛一路衝　撞分隔島再撞路邊車！烏龜翻躺車道

5年3度酒駕拒繳12萬罰款　「常酒駕家人管不動」查封土地立馬繳清

送里民犁記、郭元益禮盒涉賄　新北三重立德里長被起訴

傳產二代買500萬賓士當「行動砲房」！小三懷孕爆料　正宮反擊了

「爸爸幫我申請公司登記」...母子遺體送清真寺　父淚訴女兒遺言

竹北警追到沙鹿連開11槍！惡煞擄人撞警車　BMW丟龍井落跑

快訊／國泰世華銀大當機遭重罰1200萬元　總座降薪

「台灣交通有多爛？」他揭1數據：中共打過來，死傷都沒這誇張

哈士奇翻垃圾桶亂吃　去催吐「傻笑→失去靈魂」表情包可憐又好笑

曾算自己活不過66歲！　詹惟中剩6年「鬆口心境變化」：做自己就好

睡路邊被偷3百元　警找他做筆錄「突臉色慘白」...送醫不治

戰後重建風透天開價368萬！驚悚屋況曝光　他酸：連廢墟也買不起了

北市最新「酒駕累犯」無碼照曝光！20人上榜　累犯3次有3人

情侶摩鐵約會…男突痛苦衝出車庫喊救命！最後死在救護車上

男友3天前被射殺！　16歲少女聖誕節隔天突然「陳屍垃圾桶中」

美髮師當販豬仔「3月40萬」誘客人緬甸詐騙　業績不夠罰跑步+蛙跳

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

社會熱門新聞

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

即／女倒加油站吐血慘死！家屬錯愕北上認屍

即／台東21歲男「雙手遭綁」慘死家中

機車左轉後方休旅車高速追撞　藥劑師慘死

女駕駛「被小蟲嚇到」衝圍牆　夫彈撞車頂不治

快訊／國民黨中常委蕭景田涉買票！士檢發布通緝

獨／台中女大生自摔遭輾腳　外送員公主抱救援

妻偷吃籃球助理教練　夫心碎提告求償

即／新化白骨案破案！毆斃前女友棄屍　2男落網

台中男18樓墜落　摔中庭多處肢體變形

輔大副教授涉約會性侵　解聘興訴敗訴

騎士禮讓救護車卻遭開罰900！警回應

台中母子遭公車輾斃！來台30年醫嘆氣

即／警追擄人案連開11槍！嫌犯駕車逃逸

更多熱門

相關新聞

提領現金80萬借友人　枋警+郵局聯手勸阻被騙

提領現金80萬借友人　枋警+郵局聯手勸阻被騙

枋寮鄉王姓鄉民到郵局要領80萬元借給友人支付工程款項，行員查覺可疑，連絡枋寮警方到場了解，他無法說出友人年籍姓名資料，明顯遇到詐騙，經警方勸阻，打消匯款念頭，成功阻止被騙。

詐騙集團猖狂到金管會也敢玩！　主委黃天牧追究中

詐騙集團猖狂到金管會也敢玩！　主委黃天牧追究中

法官馬拉松開庭　台柬埔寨27嫌收押

法官馬拉松開庭　台柬埔寨27嫌收押

詐團奪3命29人起訴　蛇蠍女「S姊」胖一圈

詐團奪3命29人起訴　蛇蠍女「S姊」胖一圈

台柬埔寨狠奪3命起訴今移審　2幹部囚車狼狽相見

台柬埔寨狠奪3命起訴今移審　2幹部囚車狼狽相見

關鍵字：

美髮師設計師詐騙緬甸人蛇偷渡人口販運防治法柬埔寨

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

剛進宋逸民教會…她遇2件事嚇到退出：很邪門！

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面