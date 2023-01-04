《角頭》臨演李振豪柬埔寨賣豬仔案　再救出30人追加起訴

▲《角頭》臨演李振豪再因買賣人口案遭追加起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪、總會計黃炫逢等人，涉嫌在網路以高薪招募博弈荷官、AV男優為餌，誘騙88名台灣人，各以以1萬7千到1萬8千元美金賣到柬埔寨從事電信詐騙，若有不從，動輒毆打電擊，先前僅22人被救出，近日檢警聯手再救出30人，台北地檢署4日依以詐術使人出國、買賣人口罪追加起訴李等9人。

值得注意的是，這起全國首件爆發的柬埔寨人口販運案，因媒體大幅報導，國際人道壓力巨大，柬埔寨當局主動在金邊、西港等詐騙園區展開人口清查，加上台灣警方接獲家屬報案後提供名單等方式，因此陸續救出不少被害人，另外有些詐團為了躲避檢國查緝轉移工作地點，也讓被害人有機會從住宿旅館步行到工作地點時逃出。

▲黃炫逢擔任賣豬仔集團資金調度的總會計。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官張雯芳2022年7月已經首波起訴李振豪等9人買賣22人部分，這次追加起訴指出，這個販賣豬仔案共分2個集團，其中李晉宇、陳思翰、楊家豪、蔡昇翰、鄭學鴻、黃炫逢等人，先是從2021年11月起，與在柬埔寨的「八爺」、「筱白白」等人組成人口販運集團，騙了10名台人到柬埔寨。

後來因為「八爺」時常延遲給付買賣人口價金，李晉宇等人加入李振豪為首的第2個集團，與柬埔寨的「賈惇銘」、「ANDY」、「竑毅」、「武男兄」、「山酥」等人街頭，再送了20「咖(被販運者)」到柬埔寨金邊、西努哈克省(西港)等詐騙園區，檢警根據帳冊估計，約有88人被這2個集團誘騙到柬埔寨，目前共救回52人，不法所得逾1470萬元。