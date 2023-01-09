吳怡農吞敗！綠大老讚「三輸條件」仍創佳績　網虧1族群沒扯後腿

記者黃翊婷／綜合報導

台北市第三選區立委補選，國民黨候選人王鴻薇以6萬519票勝選，民進黨候選人吳怡農以5萬4739票惜敗。民進黨前立委林濁水表示，吳怡農在天時、地利、人和三輸條件下將雙方得票率差距拉到最小，「還笑他佛系、不懂尊重選舉傳統？」

▲吳怡農敗選。（圖／記者黃國霖攝）

吳怡農以5萬4739票惜敗對手王鴻薇，他8日晚間11點在臉書PO文表示，雖然選舉結果不如預期，但請大家相信「這不代表正向選舉的失敗」，他和團隊的努力從未停止，未來會繼續努力向前，謝謝每一位與他並肩作戰的朋友。民進黨代理黨主席陳其邁、立委何志偉、媒體人黃揚明也都認為吳怡農選得不差；台師大政研所教授范世平則認為他選得太消極、太溫和，不適合選舉。

民進黨大老林濁水8日晚間在臉書PO文表示，吳怡農在天時、地利、人和三輸條件下，為民進黨把藍綠在同一選區得票率差距拉近到最小的程度，「還笑他佛系、不懂尊重選舉傳統？」

▼▲林濁水認為吳怡農選得不差，網友正反意見熱議。（圖／翻攝自Facebook／林濁水）

網友們也紛紛留言附和，「在民進黨最低迷的時候，又是在最藍的選區，能夠選成這樣真的不容易」、「可以選成這樣真的不錯了，真的多虧沒有側翼扯後腿」、「北松山眷村一堆，雖敗猶榮」；不過，也有部分網友不認同林濁水的觀點並表示，投票率不到五成就輸了5780票，若投票率達到六、七成時肯定輸更慘，民進黨2024年大選恐怕還是不樂觀。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，吳怡農就是輸在民進黨選前與選後的表現太糟，讓人民太失望了，其中包含4個因素，蔡總統迄未下詔罪己、內閣沒有總辭、民進黨身為執政黨沒有勇於反省檢討敗選的原因、地方官員黑金與貪腐傳聞不斷，若這4個因素持續存在，就是民進黨沒有回應社會與人民的期待和要求，選情冷，人心更冷。