　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農吞敗！林濁水讚「三輸條件」仍創佳績　網虧1族群沒扯後腿

記者黃翊婷／綜合報導

台北市第三選區立委補選，國民黨候選人王鴻薇以6萬519票勝選，民進黨候選人吳怡農以5萬4739票惜敗。民進黨前立委林濁水表示，吳怡農在天時、地利、人和三輸條件下將雙方得票率差距拉到最小，「還笑他佛系、不懂尊重選舉傳統？」

▲▼吳怡農發表敗選感言。（圖／記者黃國霖攝）

▲吳怡農敗選。（圖／記者黃國霖攝）

吳怡農以5萬4739票惜敗對手王鴻薇，他8日晚間11點在臉書PO文表示，雖然選舉結果不如預期，但請大家相信「這不代表正向選舉的失敗」，他和團隊的努力從未停止，未來會繼續努力向前，謝謝每一位與他並肩作戰的朋友。民進黨代理黨主席陳其邁、立委何志偉、媒體人黃揚明也都認為吳怡農選得不差；台師大政研所教授范世平則認為他選得太消極、太溫和，不適合選舉。

民進黨大老林濁水8日晚間在臉書PO文表示，吳怡農在天時、地利、人和三輸條件下，為民進黨把藍綠在同一選區得票率差距拉近到最小的程度，「還笑他佛系、不懂尊重選舉傳統？」

林濁水評吳怡農。（圖／翻攝自Facebook／林濁水）

▼▲林濁水認為吳怡農選得不差，網友正反意見熱議。（圖／翻攝自Facebook／林濁水）

林濁水評吳怡農。（圖／翻攝自Facebook／林濁水）

網友們也紛紛留言附和，「在民進黨最低迷的時候，又是在最藍的選區，能夠選成這樣真的不容易」、「可以選成這樣真的不錯了，真的多虧沒有側翼扯後腿」、「北松山眷村一堆，雖敗猶榮」；不過，也有部分網友不認同林濁水的觀點並表示，投票率不到五成就輸了5780票，若投票率達到六、七成時肯定輸更慘，民進黨2024年大選恐怕還是不樂觀。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，吳怡農就是輸在民進黨選前與選後的表現太糟，讓人民太失望了，其中包含4個因素，蔡總統迄未下詔罪己、內閣沒有總辭、民進黨身為執政黨沒有勇於反省檢討敗選的原因、地方官員黑金與貪腐傳聞不斷，若這4個因素持續存在，就是民進黨沒有回應社會與人民的期待和要求，選情冷，人心更冷。

ET快訊
快訊／國8往國1「2大車追撞」　出口封閉
蔡依林女粉「只貼胸貼」踩場！　鏡頭一掃「超巨車頭燈」掉出
桃園今晨復水95％　居民洗版台水罵爆：一樣沒水95％是騙鬼嗎
北方冷大軍殺來！寒流機率高　大降溫時間曝
今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天時間曝
「巴西版國會暴動」影片曝！　前總統波索納洛支持者闖進總統府

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王鴻薇複製團體戰勝選　地方人士曝藍營要角2024大選可仿效

吳怡農吞敗！綠大老讚「三輸條件」仍創佳績　網虧1族群沒扯後腿

一張圖看懂北市立委補選輸贏！投票率43％　王鴻薇這區小輸吳怡農

快訊／吳怡農深夜突發文：結果不如預期，不代表正向選舉失敗

民進黨敢說2024沒問題的恐怕沒幾個　游盈隆看吳怡農敗選4因素

王世堅嗆林智堅「不懂就閉嘴」！鄉民起底他建商背景：超有說服力

林智堅「親自監工」新竹棒球場畫面曝光！媒體人傻眼：以為在外拍

兵役延長查照案明闖關　立法院下周還有表決大戰

何志偉：台灣還需要吳怡農　「反省就是力量」

陳其邁肯定吳怡農「乾淨選舉」：顯示民進黨負責的態度

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

僅限成人！開箱日本旅館　房間內竟有2層高滑水道

王鴻薇複製團體戰勝選　地方人士曝藍營要角2024大選可仿效

吳怡農吞敗！綠大老讚「三輸條件」仍創佳績　網虧1族群沒扯後腿

一張圖看懂北市立委補選輸贏！投票率43％　王鴻薇這區小輸吳怡農

快訊／吳怡農深夜突發文：結果不如預期，不代表正向選舉失敗

民進黨敢說2024沒問題的恐怕沒幾個　游盈隆看吳怡農敗選4因素

王世堅嗆林智堅「不懂就閉嘴」！鄉民起底他建商背景：超有說服力

林智堅「親自監工」新竹棒球場畫面曝光！媒體人傻眼：以為在外拍

兵役延長查照案明闖關　立法院下周還有表決大戰

何志偉：台灣還需要吳怡農　「反省就是力量」

陳其邁肯定吳怡農「乾淨選舉」：顯示民進黨負責的態度

巴西總統首發聲！　嗆暴動群眾「法西斯份子」：全揪出來懲罰

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」　棄歌改當電商CEO…認愛圈外女友！

黃少谷開小黃載夜店男「車上全是血」！轉頭一看後座　當場嚇傻了

快訊／國8往國1「2大車追撞」　出口封閉

鄭爽遭控虐童住所警方上門！　老爸護女反控張恒「謊話連篇」一家現況曝

7家金控2022年獲利　僅第一金正成長續居黑馬

台積電法說本周登場　法人建議觀望這三項

唐綺陽運勢／雙魚「感情睜大眼別遷就」水瓶桃花旺！金牛有年下型貴人

桃園今晨復水95％　居民洗版台水罵爆：一樣沒水95％是騙鬼嗎？

北方冷大軍殺來！寒流機率高　大降溫時間曝

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

政治熱門新聞

吳怡農確定掰了！　她早預言敗選「1原因」

王世堅嗆林智堅：不懂就閉嘴　建商背景被挖出

吳怡農敗選　深夜臉書突發文

一張圖看懂北市立委補選！王鴻薇這區小輸

擊敗吳怡農！王鴻薇立委補選勝出

林智堅親自監工畫面曝！媒體人：以為在外拍

吳怡農吞敗！綠大老讚三輸條件創佳績

一次看怎領6000元現金？　擬規劃線上申請、ATM、郵局臨櫃3方案

民進黨敢說2024沒問題的恐怕沒幾個　游盈隆看吳怡農敗選4因素

王鴻薇勝選　地方人士：藍營要角可仿效

立委補選結果出爐　他稱吳怡農「選得不差」：2024能再戰王鴻薇

學者：吳怡農不適合選舉　「打得太消極非雖敗猶榮」

快訊／「這票倉」一開完！　王鴻薇瞬間拉開差距

北市立委補選開票中　他看一驚：太膠著了！

更多熱門

相關新聞

一張圖看懂北市立委補選！王鴻薇這區小輸

一張圖看懂北市立委補選！王鴻薇這區小輸

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選結果8日晚間出爐，國民黨候選人王鴻薇以6萬519票的得票數，打敗民進黨候選人吳怡農、無黨籍候選人蕭赫麟，贏得了立委席次。而依據中選會統計，此次補選選舉人數為26萬7,965人、投票人數為11萬6,155人，總投票率為43.35％，當選人的任期將到第10屆立委任期屆滿日為止。

民進黨敢說2024沒問題的恐怕沒幾個　游盈隆看吳怡農敗選4因素

民進黨敢說2024沒問題的恐怕沒幾個　游盈隆看吳怡農敗選4因素

何志偉：台灣還需要吳怡農　「反省就是力量」

何志偉：台灣還需要吳怡農　「反省就是力量」

肯定吳怡農乾淨選舉　陳其邁：顯示民進黨負責的態度

肯定吳怡農乾淨選舉　陳其邁：顯示民進黨負責的態度

立委補選結果出爐　他稱吳怡農「選得不差」：2024能再戰王鴻薇

立委補選結果出爐　他稱吳怡農「選得不差」：2024能再戰王鴻薇

關鍵字：

吳怡農林濁水

讀者迴響

熱門新聞

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

快訊／太平洋島國發生規模7.0地震　引發海嘯警報

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

貨車撞飛送葬隊伍17死！滿地死者現場慘況曝

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

吳怡農確定掰了！　她早預言敗選「1原因」

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

快訊／台南01:13發生規模4.0地震　最大震度3級

命理師斷定2024總統這「帝王級組合」絕對贏

快訊／新北男騎士自撞噴飛　輔大捷運站前慘死

蔡依林23場巡演狂撈6.8億　最後登台嘆：該來的還是來了！　

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍時間曝

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

更多

最夯影音

更多
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面