陳其邁肯定吳怡農「乾淨選舉」：顯示民進黨負責的態度

▲陳其邁肯定吳怡農用正面、乾淨的方式打選戰。（資料照／記者宋良義攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市第三選區立委補選結果8日出爐，國民黨候選人王鴻薇以6萬519票勝選，打敗了民進黨候選人吳怡農。對此，民進黨代理黨主席陳其邁表示，吳怡農堅持正面、乾淨的選舉，過程中沒有抹黑，也不會三心二意，而是腳踏實地拉票，顯示出了民進黨負責的態度，黨內也會虛心接受這次的補選結果、記取經驗持續前進。

中山、北松山立委補選結果8日出爐，王鴻薇共獲得6萬519票，比吳怡農的5萬4,739票還多了5,780票，也比無黨籍候選人蕭赫麟的542票還多出5萬9,977票，確定當選。

對此，陳其邁晚間回應，對於這樣的選舉結果，民進黨虛心接受，在補選過程中，吳怡農堅持用正面、乾淨的態度來面對選戰，不會抹黑對手、三心二意，而是腳踏實地，向選民訴說自己的政見。

▼陳其邁表示，吳怡農堅持用正面、乾淨的態度打選戰，不會抹黑對手、三心二意，顯示了民進黨負責的態度。（資料照／記者宋良義攝）



陳其邁表示，吳怡農及競選團隊在短期內承擔補選重任，過程中也嘗試樹立新的選舉文化，一直用認真、負責的態度，來闡述自己的理念，也表達了民進黨對選民負責的態度。

陳其邁提到，對於這次的補選結果，黨內將記取經驗，不會辜負選民的期待、鞭策，調整腳步再持續向前邁進。