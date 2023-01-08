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「王鴻薇勝選不意外」　學者：綠無法擺脫九合一敗選「骨牌魔咒」

▲▼王鴻微競選總部受訪。（圖／記者莊喬迪攝）

▲王鴻微競選總部受訪。（圖／記者莊喬迪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選今（8）日落幕，接受國民黨徵召的台北市議員王鴻薇，拿下6萬0519票、52.26％得票率，擊敗民進黨候選人吳怡農的5萬4739票。文化大學廣告系主任鈕則勳接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，王鴻薇勝選在預期之中，是國民黨此次九合一勝選功臣，包括前新竹長林智堅論文，對嗆名嘴周玉蔻都讓人印象深刻，讓民進黨腳步大亂，政治能量無限拉高，反觀對手吳怡農並沒有相對的情勢。

鈕則勳直言，就整個政治能量來看，王鴻薇確實比吳怡農強很多，且民進黨九合一敗選後，所謂檢討似乎過個場而已，內閣沒有改組，行政院長蘇貞昌仍然安於其位，根本不在乎外界觀感，某種程度衝擊吳怡農選情。

鈕則勳進一步分析，國防部把兵役延長燙手山芋丟給教育部，利害相關人會不滿，這些當然都是候選人吳怡農要概括承受，首當其衝，就算農曆年後發現金六千元也幫不了吳怡農，如果不發吳的票恐怕會更少，「這些錢，民眾覺得這是應得的」；紐坦言，國民黨目前氣勢正旺，可望引發長尾效應，而民進黨無法擺脫九合一敗選後的骨牌魔咒，整個政黨氣勢差很多。

至於開票期間雙方一度膠著，鈕則勳則指出，立委補選相對關心人很少，藍軍也會認為王鴻薇穩贏，且剛經歷過地方選舉，選民明顯已經疲乏，投票意願不高，王鴻薇雖有一定政治能量，但選民不一定會出門投票，再者落跑議員的標籤還是又一定殺傷力，在觀感上還是不太好。

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