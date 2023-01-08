慶119消防節　桃園消防局第四大隊辦理「家庭防災」宣導

▲慶119消防節，桃園消防局第四大隊辦理「寓教於樂」防火、防災宣導。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

119消防節前夕，桃園市政府消防局第四大隊、為提升居家安全及強化民眾對意外事件的應變能力，8日在平鎮區民俗文化公園後方運動場，舉辦「我是救援小英雄，家庭防災大步走」防火宣導活動。現場設置各式有趣的闖關遊戲及互動體驗，讓大小朋友都能一邊闖關一邊學習，達到「寓教於樂」的效果。

山峰消防分隊分隊長黃嘉男表示，家庭是人類生活最重要的核心，近期持續的低溫特報，全國已有多起猝死及一氧化碳中毒的事件發生，燃氣熱水器安裝位置不正確，加上室內通風不佳，容易造成一氧化碳滯留無法排出戶外，而導致中毒事件發生，探究其原因，多數源於民眾防災觀念不足，錯誤解讀及僥倖的心態，以致憾事發生。

因此，以家庭為單位，推動「自主防災觀念」與「居家安全自主管理」才是有效降低災害發生及生命財產損失最好的方法。消防局第四大隊大隊長郭百倫表示，不論是住家或是工廠的防火防災管理，均須時刻警惕，「多一分防災準備，少一分財產損失」，唯有落實「預防勝於搶救」 的觀念，才能讓各項災害的損失降至最低！

本次活動規劃多項宣導體驗站，有：「天搖地動」、「昏昏欲睡」、「急救時刻」、「整裝待發」、「一鳴驚人」、「起死回生」、「十萬火急」等各種防災、防火宣導，同時學習正確操作方式，於初期小火能及時撲滅，阻止火勢擴大，以保護自身與家人的生命及財產安全。