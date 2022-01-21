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119消防節南投分隊遊街宣導防火　邀幼兒園師生一日體驗

▲南投縣消防局於119消防節邀請幼兒園師生體驗消防訓練。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣消防局於119消防節邀請幼兒園師生體驗消防訓練。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣消防局舉辦111年119消防節各分隊擴大防火宣導活動，19日由南投分隊舉行車輛遊街活動，並邀請120名幼兒園師生至分隊進行消防體驗活動，小朋友在濃霧救災體驗後，直呼未來長大也想當消防員，能夠幫助別人、拯救生命。

南投消防分隊當天規劃扮裝車隊會同婦宣隊，一路行經南崗二路、南陽路、建國路、集賢路、南崗一路，並至南陽路市場，向往來路人及採買民眾進行防火防災暨住警器安裝宣傳。

▲▼南投縣消防局於119消防節安排扮裝車隊遊街宣導。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣消防局於119消防節安排扮裝車隊遊街宣導。（圖／南投縣政府提供）

分隊也邀請貝斯特幼兒園師生赴隊辦進行一日消防體驗活動，包括「CPR教學」、「濃霧救災體驗」、「消防衣著裝訓練」、「雲梯車體驗」；小朋友與老師在親身體驗的過程中，都學習到許多防災逃生的知識與技能、收穫滿滿，也打從心裡欽佩消防員平日出勤的辛勞，以及不畏艱難、跨入火場救援的精神，小朋友也提到未來長大也想當消防員、進入火場救火救人。

▲南投縣消防局於119消防節安排扮裝車隊遊街宣導，邀請幼兒園師生體驗消防訓練。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣消防局於119消防節邀請幼兒園師生體驗消防訓練。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣消防局於119消防節安排扮裝車隊遊街宣導，邀請幼兒園師生體驗消防訓練。（圖／南投縣政府提供）

消防局另指出，自1月19日至2月14日同步辦理「南投縣政府消防局111年度網路有獎徵答活動計畫」，活動網址為「https://prize.ntfd.gov.tw/cht/index.php」，準備290份禮物，希望延續今日消防體驗活動，鼓勵小朋友和民眾透過網路互動及知識性的測驗內容，建立正確的防災觀念，以期在災害發生前能做好準備、減少居家危害造成的損傷。

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