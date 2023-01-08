不滿情人節禮物　妻酒精淋身嗆：你點啊！夫賭氣點火釀悲劇

記者蔡怡萍／台中報導

台中市北區一名張姓妻子，因不滿意劉姓丈夫送的七夕情人節禮物而大吵一架，丈夫撂下氣話「不滿意就燒掉」，張女聽聞直接將防疫酒精淋在自己身上開嗆「你點啊」，丈夫賭氣在數步之外點燃打火機，不料酒精已瀰漫在空氣中，瞬間引發大火將妻子燒到全身焦黑慘死。台中地院將劉男依過失致死罪，處有期徒刑10年，緩刑2年。

▲台中夫妻因情人節禮物起口角，丈夫點火不慎燒死妻子。（圖／記者鄧木卿翻攝）



回顧案件起因，在2021年8月14日七夕情人節中午，住在台中北區的一對夫妻在家中發生激烈爭吵，39歲張姓妻子不滿意41歲劉姓丈夫送的禮物，丈夫一氣之下從工作室搬出4公升、75%防疫酒精1桶、打火機1個放在客廳，對妻子說「不喜歡就通通燒掉」，接著自己進到工作室反鎖。

妻子見狀更加惱火，持備用鑰匙打開工作室門，並將整桶酒精淋在自己身上，將打火機丟給丈夫後鎖上門、背對側躺在地，情緒激動地嗆聲「來啊！你點啊」，丈夫接到打火機，在距離妻子一個木櫃及木架的距離外，賭氣按壓打火機，沒想到密閉的工作室內已瀰漫大量酒精，此舉立刻引燃酒精蒸氣，火焰並循濃度高處「一路隔空」延燒，身上潑灑大量酒精的妻子瞬間遭火焰包圍吞噬。

▲案發現場留下被燒熔變形的防疫酒精容器。（圖／記者鄧木卿翻攝）



在門外的大兒子見門縫冒出白煙，驚覺起火，門又打不開，衝到外面向鄰居與管理員求救，而消防隊趕到場將火勢撲滅後，張姓妻子已全身嚴重燒傷，臉部更是面目全非，到院前死亡，丈夫自己全身60％二度燒燙傷，檢警調查後將丈夫依法起訴。

夫妻倆的親友難過表示，2人平時相處良好、感情融洽，還會在社群媒體上放閃曬恩愛，而張女母親也出具和解書，同意不予追究劉男刑責；2人的兒子也替父親說話，父親出院返家後，常常因思念母親心情低落，常在房裡哭泣。

法院審後，認為劉男沒有前科，因為一時失慮而釀成悲劇，自己也身受重傷，可見如此嚴重的損害出乎他的意料，也感到非常自責、痛苦，子女仍希望與爸爸共同生活等，依過失致死罪，處有期徒刑10年，緩刑2年，向指定機關提供200小時義務勞務，受法治教育3場，付保護管束，全案可上訴。