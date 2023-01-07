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連2天上演行人地獄！台中汽車轉彎催油門撞上　2女斑馬線上被撞飛

▲▼連2天行人地獄！台中汽車轉彎0剎車撞上　2女斑馬線上被撞飛。（圖／翻攝WoWtchou YouTube）

▲台中兩名女子在斑馬線上被撞飛。（圖／翻攝WoWtchou YouTube）

記者白珈陽、鄒鎮宇／台中報導

台中日前發生母子遭公車輾斃事故，5日又發生公車撞上行人，呼應近期國外稱台「行人地獄」的稱號。沒想到，台中南屯區文心路與大業路口6日晚間又發生行人在斑馬線上被撞飛的事故，讓網友看完直搖頭。

警方表示，60歲李姓駕駛6日晚間9時14分沿大業路左轉文心路往市政路方向行駛，直接撞飛正在斑馬線上的67歲曹姓女子、53歲石姓女子，導致兩名女子當場被撞飛倒地。其中，曹女臉部、右手及右腳受傷，右腳有骨折情況，送往中國醫藥大學附設醫院；石女右腳多處擦挫傷送惠中林新醫院治療。

▲▼連2天行人地獄！台中汽車轉彎0剎車撞上　2女斑馬線上被撞飛。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲▼李姓駕駛表示，被A柱擋住視線才沒看到行人。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲▼連2天行人地獄！台中汽車轉彎0剎車撞上　2女斑馬線上被撞飛。（圖／記者鄒鎮宇攝）

警方指出，李姓駕駛聲稱A柱擋住視線，左轉時未注意有行人在行人穿越道行走，經查酒測值為0，初判搶越行人穿越道，如認定違規屬實將以交通處罰條例第48條2項「汽車駕駛人轉彎時，不暫停讓行人優先通行者」告發，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。

此外，有網友交事故過程投稿至「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」。許多網友看完紛紛留言，「台中第幾起了， 開車真的不長眼」、「走斑馬線被撞應該可以列入世界七大不可思議了吧」、「行人地獄，天天上演」、「壞習慣，還沒過斑馬線就在加油門」、「大家要自立自強啊，大家一定都沒用力看跟當個聰明的用路人」、「這就是台灣，看多了就跟酒駕一樣會習以為常」。

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