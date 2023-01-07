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社會 社會焦點 保障人權

大火奪5命！鄰嘆：前1天才抱可愛嬰　曝屋主「燒柚皮甩紙尿褲」

記者白珈陽、蔡怡萍／台中報導

台中大里6日凌晨發生民宅火警，造成一家祖孫7人共5人喪命，自行逃出的66歲陳姓阿公因涉嫌縱火，被依放火、殺人罪收押。《ETtoday新聞雲》記者今日重返失火現場，左鄰右舍仍感到非常低落不捨，鄰居阿嬤難過回憶事發前一晚，她才到陳家串門子，還抱了陳家6個月大的子孫子，逗他、教他說話，相當可愛討喜，怎能料到這溫馨畫面在一夜之間就化為灰燼。

事隔一天，鄰居們仍對憾事相當哀傷，昨天一整天都恍恍惚惚，一名阿嬤說，陳姓阿公年輕時是做磁磚跟鐵工，陳家跟周遭鄰居相處都很融洽，時常互相來往，也沒有不開心的地方，她在這邊住40多年，已故的陳家長女也會親切喊她「阿婆」，但曾聽長女訴說，父親近年精神狀況變差，需要包成人紙尿褲，但若稍有排泄物，就會情緒不穩、逕自脫下紙尿褲並在一樓亂甩，造成家人困擾。

▼重回大里5死火災現場，已被大火燒得面目全非，完全看不出原本家的樣子。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中大里5死大火，倖存陳姓阿公會在家中點蚊香、燒柚子皮。（圖／記者白珈陽攝）

阿嬤表示，她不相信陳是刻意縱火，認為是陳男近年精神狀況不佳，才導致悲劇發生；另外也有鄰居透露，陳男臥病在床後，會在客廳點蚊香、燒柚子皮，家人常抱怨會薰到家人，也讓室內空氣不好。

▼鄰居表示，倖存陳姓阿公會在家中點蚊香、燒柚子皮。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中大里5死大火，倖存陳姓阿公會在家中點蚊香、燒柚子皮。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中大里5死大火，倖存陳姓阿公會在家中點蚊香、燒柚子皮。（圖／記者白珈陽攝）

這起大火造成5人死亡，包括陳姓阿公6月大外孫、62歲妻子林女、32歲小兒子、38歲長女以及11歲長孫。當時35歲陳家長子外出到屏東工作，逃過死劫；而陳姓阿公逃出後說詞反覆，一下說屋內有蛇，他點燃防滑墊、引燃高粱酒驅蛇，一下又說他引燃洗腎用的止血帶，以瓦斯爐點火驅蛇，檢警經初步研判，起火位置就在陳男的床周圍，7日凌晨也將陳男依放火、殺人罪嫌向法院聲押獲准，阿公目前已被送往看守所羈押。

▲▼台中大里5死大火，倖存陳姓阿公會在家中點蚊香、燒柚子皮。（圖／記者白珈陽攝）

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