伊莉莎白鋼琴大賽首獎吉爾特伯格來台演出

鋼琴家鮑里斯.吉爾特伯格訪臺演奏之音樂會,由力晶文化基金會獨家贊助。《力晶2023藝文饗宴 吉爾特伯格-拉二•普三 鋼琴雙協奏之夜》將於1月9日在國家音樂廳演出,帶來拉赫曼尼諾夫C小調第二號鋼琴協奏曲、普羅科菲夫C大調第三號鋼琴協奏曲。



「拉二普三」的組合是吉爾特伯格為臺北演奏所選的曲目,分別是他個人最喜愛的二位作曲家很受歡迎的鋼琴協奏曲。吉爾特伯格描述拉赫曼尼諾夫的第二號鋼琴協奏曲,他說:「拉赫曼尼諾夫在第一號交響曲的挫敗,導致心情憂鬱,幸而有賴尼可萊·達爾醫師給予心理治療。結果第二號鋼琴協奏曲非常成功,於是他將此曲獻給尼可萊·達爾醫師感謝他給予力量。此曲開場很暗黑沉重,樂曲漸漸柔和、充滿情感、極致浪漫;最終迎向光明、充實的勝利感,完全是拉赫曼尼諾夫的心路歷程寫照。」

「普羅科菲夫第三號鋼琴協奏曲,則是純粹分享樂趣,這樂作完全沒有慢板,全是快、快、快的樂章,個人特色強烈、充滿諷刺,展現陽剛強而有力的風格。」

疫情期間,吉爾特伯格完成貝多芬全本32首鋼琴奏鳴曲專輯,同時固定每週一三五舉辦每次30分鐘的線上迷你音樂會。

新象表示,吉爾特伯格從勇奪伊莉莎白鋼琴大賽首獎之後,積極錄製專輯唱片,還不到十年的光景,已然有27張專輯,成績斐然,在在呈現他進取積極的態度,以及堅毅的鬥志。



吉爾特伯格最新計畫,還包括演出電影,他說參與演出的是一部低預算的劇情片,主題是李斯特與蕭邦在巴黎的故事,吉爾特伯格飾演蕭邦,呈現二位鋼琴家彼此亦友亦敵的複雜情愫。

音樂會資訊:

2023 / 1 / 9 (一) 19:30 臺北 國家音樂廳

吉爾特伯格之拉二•普三-鋼琴雙協奏之夜

A Concerti Night with Boris Giltburg – Rachmaninoff 2 & Prokofiev 3

鋼琴家 Piano | 鮑里斯.吉爾特伯格Boris Giltburg

指揮 Conductor | 莊文貞 Wen-chen Chuang

ESO 長榮交響樂團 Evergreen Symphony Orchestra

演出曲目 Programme

柴可夫斯基:《羅密歐與茱麗葉》幻想序曲

(Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Overture-Fantasy “Romeo and Juliet”)

拉赫曼尼諾夫:C小調第二號鋼琴協奏曲,作品18

(Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18)

普羅科菲夫:C大調第三號鋼琴協奏曲,作品26

(Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C Major, Op. 26)