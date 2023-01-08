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伊莉莎白鋼琴大賽首獎吉爾特伯格來台演出

▲吉爾特伯格抵台暢談20世紀初經典樂作 。（圖／新象提供）

▲吉爾特伯格（右二）與長榮交響樂團指揮莊文貞暢談20世紀初經典樂作 。（圖／新象提供）

生活中心／台北報導

鋼琴家鮑里斯．吉爾特伯格訪臺演奏之音樂會，由力晶文化基金會獨家贊助。《力晶2023藝文饗宴 吉爾特伯格-拉二•普三 鋼琴雙協奏之夜》將於1月9日在國家音樂廳演出，帶來拉赫曼尼諾夫C小調第二號鋼琴協奏曲、普羅科菲夫C大調第三號鋼琴協奏曲。

「拉二普三」的組合是吉爾特伯格為臺北演奏所選的曲目，分別是他個人最喜愛的二位作曲家很受歡迎的鋼琴協奏曲。吉爾特伯格描述拉赫曼尼諾夫的第二號鋼琴協奏曲，他說：「拉赫曼尼諾夫在第一號交響曲的挫敗，導致心情憂鬱，幸而有賴尼可萊·達爾醫師給予心理治療。結果第二號鋼琴協奏曲非常成功，於是他將此曲獻給尼可萊·達爾醫師感謝他給予力量。此曲開場很暗黑沉重，樂曲漸漸柔和、充滿情感、極致浪漫；最終迎向光明、充實的勝利感，完全是拉赫曼尼諾夫的心路歷程寫照。」

「普羅科菲夫第三號鋼琴協奏曲，則是純粹分享樂趣，這樂作完全沒有慢板，全是快、快、快的樂章，個人特色強烈、充滿諷刺，展現陽剛強而有力的風格。」

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疫情期間，吉爾特伯格完成貝多芬全本32首鋼琴奏鳴曲專輯，同時固定每週一三五舉辦每次30分鐘的線上迷你音樂會。

新象表示，吉爾特伯格從勇奪伊莉莎白鋼琴大賽首獎之後，積極錄製專輯唱片，還不到十年的光景，已然有27張專輯，成績斐然，在在呈現他進取積極的態度，以及堅毅的鬥志。

吉爾特伯格最新計畫，還包括演出電影，他說參與演出的是一部低預算的劇情片，主題是李斯特與蕭邦在巴黎的故事，吉爾特伯格飾演蕭邦，呈現二位鋼琴家彼此亦友亦敵的複雜情愫。

音樂會資訊：

2023 / 1 / 9 (一) 19:30 臺北 國家音樂廳
吉爾特伯格之拉二•普三-鋼琴雙協奏之夜
A Concerti Night with Boris Giltburg – Rachmaninoff 2 & Prokofiev 3
鋼琴家 Piano | 鮑里斯．吉爾特伯格Boris Giltburg
指揮 Conductor | 莊文貞 Wen-chen Chuang
ESO 長榮交響樂團 Evergreen Symphony Orchestra

演出曲目 Programme
柴可夫斯基：《羅密歐與茱麗葉》幻想序曲
(Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Overture-Fantasy “Romeo and Juliet”)

拉赫曼尼諾夫：C小調第二號鋼琴協奏曲，作品18
(Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18)

普羅科菲夫：C大調第三號鋼琴協奏曲，作品26
(Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C Major, Op. 26)

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