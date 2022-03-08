三位俄羅斯學派鋼琴家 普羅科菲夫鋼琴協奏曲之夜

（左起：鋼琴家嚴俊傑、林冠廷、指揮家莊文貞、葉孟儒共同演出「 普羅科菲夫鋼琴協奏曲之夜」）

生活中心／台北報導

新象藝術將於3月17日於國家音樂廳舉辦「 普羅科菲夫鋼琴協奏曲之夜」，由現今台灣樂壇承襲俄羅斯學派的鋼琴三傑：葉孟儒、嚴俊傑、林冠廷三人擔綱獨奏普羅科菲夫的三首鋼琴協奏曲。

葉孟儒、嚴俊傑、林冠廷都是俄羅斯學派的鋼琴家，三人聊到在俄羅斯習琴求學的過程，也提到俄烏戰爭對音樂圈的影響，許多音樂家無法依行程到台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新象藝術總監樊曼儂表示，普羅科菲夫是俄國作曲家，生於烏克蘭，在一次大戰二次大戰革命與流亡，那樣動盪的大時代，他創作出最精彩的近代鋼琴作品。嚴俊傑強調，台灣樂壇從未在一場演奏會同時演出這麼多普羅的協奏曲。如果是在俄國，一定是非常轟動的事。

普羅科菲夫1891年生，具諷刺個性，從小喜愛惡作劇，以諷刺別人出名。他是新世代的音樂家，以鋼琴家的姿態出現在樂壇，創作樂曲採用辛辣元素和新的和聲，創造了很多屬於自己的和聲語言，他的技法和旋律會跨越多個八度，他也採用新古典主義，這次音樂會的三首協奏曲都將呈現。

嚴俊傑說，這次演出的第一號協奏曲是普羅科菲夫畢業後演出，彈、鋼鐵般的手指，讓他得了第一名。第二號協奏曲是他的好友過世，他十分哀傷。第三號協奏曲，是普羅科菲夫到了美國發展，擁有很好的演奏生涯，曲風明亮。

蔡孟儒表示，三首協奏曲分屬不同時期、心情的普羅科菲夫作品，有不同的時代意義。

林冠廷認為，普羅科菲夫從小搞怪、叛逆，他的第一號鋼琴協奏曲，在1911年21歲創作，運用了很多創新版的和聲，觸技曲式跳躍的觸鍵，其中包括他作為新古典樂派的作曲家，對歐式的傳承，裡面有抒情的旋律、十分艱難的技巧。

「俄國人就是用生命在面對音樂、工作，拚全力去做。」



演出資訊：

《力晶2022藝文饗宴 – 普羅科菲夫鋼琴協奏曲之夜》

2022.03.17 （四）19:30 臺北國家音樂廳

✦ 降D大調第一號鋼琴協奏曲，作品10

Piano Concerto No. 1 in D-flat Major, Op. 10

鋼琴｜林冠廷 KuanTing Lin

✦ G小調第二號鋼琴協奏曲，作品16

Piano Concerto No. 2 in G Minor, Op. 16

鋼琴｜ 葉孟儒Andrei Yeh

✦ C大調第三號鋼琴協奏曲，作品26

Piano Concerto No. 3 in C Major, Op. 26

鋼琴｜ 嚴俊傑Chun-Chieh Yen

指揮｜ 莊文貞 Wen-Chen CHUANG

ESO長榮交響樂團 Evergreen Symphony Orchestra