三位俄羅斯學派鋼琴家 普羅科菲夫鋼琴協奏曲之夜

(左起:鋼琴家嚴俊傑、林冠廷、指揮家莊文貞、葉孟儒共同演出「 普羅科菲夫鋼琴協奏曲之夜」)

生活中心/台北報導

新象藝術將於3月17日於國家音樂廳舉辦「 普羅科菲夫鋼琴協奏曲之夜」,由現今台灣樂壇承襲俄羅斯學派的鋼琴三傑:葉孟儒、嚴俊傑、林冠廷三人擔綱獨奏普羅科菲夫的三首鋼琴協奏曲。

葉孟儒、嚴俊傑、林冠廷都是俄羅斯學派的鋼琴家,三人聊到在俄羅斯習琴求學的過程,也提到俄烏戰爭對音樂圈的影響,許多音樂家無法依行程到台灣。

新象藝術總監樊曼儂表示,普羅科菲夫是俄國作曲家,生於烏克蘭,在一次大戰二次大戰革命與流亡,那樣動盪的大時代,他創作出最精彩的近代鋼琴作品。嚴俊傑強調,台灣樂壇從未在一場演奏會同時演出這麼多普羅的協奏曲。如果是在俄國,一定是非常轟動的事。

普羅科菲夫1891年生,具諷刺個性,從小喜愛惡作劇,以諷刺別人出名。他是新世代的音樂家,以鋼琴家的姿態出現在樂壇,創作樂曲採用辛辣元素和新的和聲,創造了很多屬於自己的和聲語言,他的技法和旋律會跨越多個八度,他也採用新古典主義,這次音樂會的三首協奏曲都將呈現。

嚴俊傑說,這次演出的第一號協奏曲是普羅科菲夫畢業後演出,彈、鋼鐵般的手指,讓他得了第一名。第二號協奏曲是他的好友過世,他十分哀傷。第三號協奏曲,是普羅科菲夫到了美國發展,擁有很好的演奏生涯,曲風明亮。

蔡孟儒表示,三首協奏曲分屬不同時期、心情的普羅科菲夫作品,有不同的時代意義。

林冠廷認為,普羅科菲夫從小搞怪、叛逆,他的第一號鋼琴協奏曲,在1911年21歲創作,運用了很多創新版的和聲,觸技曲式跳躍的觸鍵,其中包括他作為新古典樂派的作曲家,對歐式的傳承,裡面有抒情的旋律、十分艱難的技巧。

「俄國人就是用生命在面對音樂、工作,拚全力去做。」



演出資訊:

《力晶2022藝文饗宴 – 普羅科菲夫鋼琴協奏曲之夜》

2022.03.17 (四)19:30 臺北國家音樂廳

✦ 降D大調第一號鋼琴協奏曲,作品10

Piano Concerto No. 1 in D-flat Major, Op. 10

鋼琴|林冠廷 KuanTing Lin

✦ G小調第二號鋼琴協奏曲,作品16

Piano Concerto No. 2 in G Minor, Op. 16

鋼琴| 葉孟儒Andrei Yeh

✦ C大調第三號鋼琴協奏曲,作品26

Piano Concerto No. 3 in C Major, Op. 26

鋼琴| 嚴俊傑Chun-Chieh Yen

指揮| 莊文貞 Wen-Chen CHUANG

ESO長榮交響樂團 Evergreen Symphony Orchestra