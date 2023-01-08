視訊鏡頭突現噁手！前男友闖房抓奶：讓妳生Baby　友目睹報警遲了

▲蔡男闖入前女友小靜家中，不顧她正在跟友人視訊熊抱摸胸，目睹過程的友人報警營救仍為時已晚。（示意圖／翻攝pixabay）

記者蔡怡萍／台南報導

一名蔡姓男子佯稱到前女友小靜（化名）的家中看她的2個小孩，卻突然趁小靜與友人視訊聊天時，闖進房間從後環抱摸胸，友人在視訊螢幕遭關掉前驚嚇目睹一切，緊急報案求助，但警察趕到場時晚了一步，小靜遭蔡男硬上得逞，蔡男辯稱是小靜主動獻吻，事後還拿衛生紙給他叫他快從後門離開，但法官不採信說法，依強制性交罪判處有期徒刑8年2月。

根據判決，住在台南的小靜多年前曾與蔡男交往，而小靜後來與別人生下2名子女，2020年12日6日下午，小靜正在房間與友人視訊時，蔡男突然闖入房內，並從後方抱住她撫摸胸部，小靜驚嚇掙扎之際，蔡男將視訊鏡頭關掉，友人見狀也傻眼，隨即報警前去營救小靜。

但蔡男速戰速決、等警方趕到時小靜已遭淫辱，蔡男供稱是小靜主動打電話叫她來家中看小孩，並自己關掉視訊、要求發生性行為，完事後還拿衛生紙給他擦拭，叫他趕快從後門離開以免被她媽媽罵。

但小靜強調自己與蔡男分手後，很久都沒連絡了，又怎會突然打電話要蔡來她家，更不可能主動要求發生關係，而蔡男用蠻力壓住她的口、手，對她說「要生第3胎」；律師也指出，蔡男當時同樣已結婚，他也知道小靜的2個小孩父親是誰，又怎會特別去看「別人」的小孩，全程更是與孩子毫無互動。

媽媽出面作證小靜遭污辱後，還曾抱怨當時她不在房間內，才讓蔡男有機可趁，而友人也指證目擊蔡男闖進房間熊抱小靜，法官不採信蔡的辯詞，一審依強制性交罪處有期徒刑8年6月；上訴二審後，因為蔡男進屋前先向小靜媽媽告知「來看小孩」，不算侵入住宅，改判8年2月，全案仍可上訴。