辣妹打工換宿喝斷片...人夫載回民宿扒光硬%　醒來收避孕藥崩潰

▲小安到度假勝地小琉球打工換宿，卻遭已婚民宿管家撿屍性侵，她事後崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／屏東報導

女子小安（化名）到屏東小琉球打工換宿，透過友人認識了另一間民宿的管家阿雄（化名），阿雄竟趁小安在酒吧喝醉後，開車將她載到回自己的民宿員工房內，把她衣物脫光性侵，事後還拿避孕藥給小安吃，且阿雄還是有妻兒的人，小安非常崩潰報警提告。屏東地院審後依乘機性交罪，判阿雄有期徒刑3年6月。

判決指出，已婚的阿雄在小琉球某民宿擔任管家，他透過一名女性友人介紹、認識了來另間民宿打工換宿的小安，幾人成為朋友後常常相約聚會喝酒，2021年11月25日晚上，大家在酒吧飲酒作樂後，幾名友人先離去，剩下已不勝酒力的小安，阿雄雖自己也有喝酒，但見小安落單、竟趁機將人扛上車載回自己民宿。

小安醉到幾乎斷片，遭阿雄脫光硬上都無力抵抗，小安天亮後發現遭性侵，氣憤得直奔警局報案；而阿雄也不斷向小安道歉，傳訊不停安撫「對不起，因為這件事情傷了我們之間的友情」、「我也把你當朋友，我只覺得我很愧疚，在一夕之間我毀掉了我們之間的信任」。

阿雄挨告後，向法官辯稱事發前與小安多次獨處、曖昧，在房內共躺一張床徹夜聊天，以為對方也喜歡自己；但傳給小安的道歉之詞成為有力的證據。

共同友人也證稱，阿雄在案發隔天，拿了一個避孕藥盒子給她看，並說了一句「一句千錯萬錯都是我的錯」；小安也向她訴說，她遭阿雄「撿屍」，可見2人發生性行為並不是出於小安自願。

屏東地院審後，認為阿雄已婚育有一名孩子，又趁小安喝醉無法辨識抗拒性侵，同為至異鄉工作的好友，卻不謹守分際犯下大錯，又否認犯行，依乘機性交罪判他有期徒刑3年6月，全案還可上訴。