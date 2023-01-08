未來親家母竟是初戀女友！　他怒逼女兒分手　當年虐心內幕曝光

▲爸爸發現未來親家母是初戀女友，怒逼女兒分手。（示意圖／視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

如果雙方家長曾有過節，該怎麼走到最後？一名女網友表示，爸爸自從和男友父母見面之後，就一直強逼她分手，之後才知道原來男友媽媽是爸爸的初戀，爸爸認為女方很無情，「她養出來的小孩不會好到哪裡去」，所以才會堅決要他們分開，讓她很傷腦筋。文章曝光後掀起討論。

原PO在「匿名公社」發文表示，日前她和男友約了各自的父母出來見面，但在此之後爸爸就一起要求他們分手，且態度非常強硬，由於從小到大從來沒有看過爸爸這個樣子，因此讓她相當震驚。之後媽媽才透露，「男友的媽媽是妳爸高中時的初戀，後來上大學後嫌棄妳爸窮就把他甩了」。

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爸爸因為初戀經驗受了很大的傷害，所以認為「這麼無情的女人，養出來的小孩也不會好到那裡去」，才會堅決要求2人分手。媽媽也說現在心裡有了疙瘩，若是他們堅持要結婚，爸爸每看到男方一次，都會覺得心裡不舒服，這樣對雙方都不好。

不過原PO無法認同父母的看法，認為那已經是上一代的恩怨，跟她沒有關係，「為什麼要因為你以前的傷害，就不准我追求我自己的幸福？」而且男友媽媽就不在意過去的事情，「過去都過去了，還糾結這麼久是怎樣？」不禁感嘆「我知道這件事情很扯，但很無語的就被我碰到了」。

但網友看到後都支持爸爸的想法，「這很難不糾結，而且還是初戀耶」、「不是妳親身體驗那種被離棄的悲傷，妳是無法體會那種感覺是一輩子的痛」、「說實話，男方媽媽知道你是前男友的女兒，只怕妳難逃毒手」，也有人勸道「我覺得妳重點錯誤，男友媽不覺得怎樣是因為她是拋棄者啊，妳爸是受害者當然會受傷，建議先跟妳爸坐下來好好談談，最好拉著妳男友一起去」。