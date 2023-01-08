妹子突襲手機！驚見男友偷吃前輩　藏「無碼下體照」：被填滿的感覺

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

常說女人的第六感很準，這是真的！一名女網友表示，和男友是遠距離戀愛，近來感覺到對方的態度明顯變得冷淡，於是隻身北上並找機會偷看對方手機，結果真的看到超綠真相，但讓她沒想到的是，對方偷吃的對象竟是「男同事」，且不僅有鹹濕對話「被填滿的感覺…」，還有下體照片，讓她頓時崩潰。

原PO在Dcard表示，男友畢業時對未來有些迷惘，於是聽了朋友的建議就北漂當業務，也因此2人很少有約會時間，只好約定每個月她北上2次、男方也南下2次見面約會。但近來男友工作狀況變得糟糕，業績經常掛蛋，還要幫老鳥扛工作，所幸公司內有一名男前輩非常照顧他，甚至願意撥業績給他，2人就經常去健身，也會到對方家中串門子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO聽到有一名可靠的前輩照顧男友，本來覺得很放心，沒想到卻是惡夢的開始。近來她發現男友明明就休假，也約定好要見面，卻一直推拖，2人因此吵架。她不想就這樣放棄，只好直接北上找男友，期間都沒有發現什麼異狀，但憑著女人的直覺，她趁著對方洗澡時偷看手機，竟在隱藏聊天室內看到不堪入目的畫面。

從對話紀錄中看到男友和前輩聊天的鹹濕話題，得知2人已經發生關係，甚至還約好下次要玩不同的愛愛方式，男友也說之後要找機會和原PO分手。她看到當下氣到崩潰，咆哮質問對方「為何要這樣對待我？」男方才解釋，因為工作壓力很大，經常熬夜應酬，性功能障礙越來越嚴重，擔心之後沒辦法給她幸福，剛好遇到很照顧自己的前輩，一時意亂情迷才會劈腿。但她不願意再聽對方的解釋，就直接離開了，也難過地說「五年的感情只花了五秒就破滅」。

不少網友看到後紛紛表示，「這個打擊也太大了吧」、「好強大的殺傷力！輸給男人真的會讓人很難過」、「劈腿就是噁，管他劈腿對象是男是女」、「無關性向，這個行為就是超噁」、「他們的對話很讓人衝擊耶」、「真噁爛，劈腿也不誠實，還要等你發現」、「他就約砲啊，看起來也沒有要跟那男的談戀愛，你快去驗性病吧」、「好令人錯愕，祝早日走出傷痛」。