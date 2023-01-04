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「男友死亡濾鏡」長腿變短腿妹　對比照氣暈！千人噴笑：以為妳蹲著

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲男友「死亡視角」把原PO拍成短腿妹。（圖／翻攝爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

男友還活著嗎？一名女網友氣PUPU表示，明明自己有一雙逆天長腿，但男友總是把她拍成「短腿妹」，讓她又氣又無奈。不僅如此，原PO最近找到一張出遊舊照，猶如183公分男友的「死亡視角」，唯獨只有原PO腿短，「其它人腿都好長，連羊咩咩也是...」讓她欲哭無淚。

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》表示，她身高有160公分，平時拍照時，總能露出一雙逆天長腿，沒想到男友拍照技術堪稱一絕，「無人能比...身為女友的我跪了！」

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照片可見，右邊「正常視角」中，穿著過膝長靴的原PO，一邊擺出姿勢美拍，還放送筆直長腿；但對照左邊「男友視角」後，原PO竟一秒變短腿妹。原PO好氣又好笑直呼，根本是183之死亡視角，「其它人腿都好長，連羊咩咩也是...唯獨我？沒有對比沒有傷害！」

爆笑對比照片曝光後，4千多名網友也忍不住噴笑，「男友濾鏡：矮醜胖」、「羊腿都比較長，怎麼會這樣拍啦」、「男生很愛由上往下拍，平視拍不是很好看嗎」、「不管男生幾公分，幫另一半拍照常常都是災難」、「很不錯啊，3:7比例耶，只是顛倒而已」、「左邊我一直以為妳蹲著」、「平常要練習罰跪，久了他就知道怎麼跪了」。

一票女友與人妻們也狂吐槽另一半，「放心，不是只有妳，幾乎180+cm的男生都不怎麼會拍照」、「很正常的！我168cm，男朋友常把我拍的像哈比人」、「至少沒有醜掉，我老公拍到都是醜掉的...真的沒半張能看的」、「我172cm，也能被拍成150cm」、「我也有同樣困擾，我老公190cm，每次拍照都變成大頭狗」。

▼網友也笑壞了。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

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關鍵字：

男友視角身高腿短照相出遊

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