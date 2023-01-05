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大陸 大陸焦點 特派現場

第一次見家長…「男友家神扯一幕」妹子僵住　2天後堅決分手

▲▼ 女生回男友家過節後決定分手。（圖／翻攝自中華網）

▲女生去男友家過節後決定分手。（圖／翻攝自中華網）

記者鄭思楠／綜合報導​

四川一女生近日第一次去男友家中，沒想到之後的一幕頓覺「尷尬又心涼」，回家後決定分手。她曬出圖片稱，第一次到男友家過節的飯菜，居然只有麵條、白粥和冷菜，堅持2天後果斷提出分手。此事曝光後，網友讚同稱，「不分手可能苦命一輩子。」

女生稱，自己坐了兩個半小時的車過來的，沒想到受到這樣的冷遇，超級尷尬。起初她以為是自己去得匆忙，男友家沒來得及準備，可接下來才發現，飯桌上每天都是同樣的飯菜。

女生跟男友抱怨，「這不是待客之道。」男友卻不以為然反嗆，「柴米油鹽的生活就是這樣。」

女生聽後覺得很委屈，她控訴，「男友明明知道自己不愛吃麵，但還是每一頓飯都吃麵條。而且來了兩天，一個新鮮的菜也沒炒過，男友態度還這樣敷衍。」

女生進一步表示，「男友家大男子主義嚴重，只有男友媽媽一個人在忙活，其他人什麼都不管，男友家裡的人根本不重視我，現在已經決定分手了，雖然很難過，但真的很失望了。」

網友看後一致讚同，「第一次上門就這樣，以後還不知道委屈成什麼樣子」、「分手難過一陣子，不分手可能難過一輩子」、「戀愛中的女子能做出理智的選擇，放棄不適合的感情，可謂人間清醒」、「第一次登門，而且是未來的兒媳，這是貴客，就應該隆重招待。如果不被重視，顯然不看好妳，識趣的離開是上策」。

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