深夜床突晃動　「嗯」一聲…目睹男友射出來了！妹子哭：好受傷

▲示意圖，和本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

男友在身邊用看片的方式解決生理需求，你會生氣嗎？一名女網友表示，不喜歡男友看影片DIY，對方也有答應過不會這樣做。但近來睡到一半突然發現床在晃動，還有「嗯」的聲音，才發現男友在DIY，而且已經射出來了，讓她覺得很受傷，也為男友不遵守約定的行為感到生氣，不知道該怎麼調適自我。

原PO在「Dcard」發文表示，自己很介意男友看A片，對她來說看片就等於是精神出軌，完全無法接受另一半對著影片內的女生產生性慾，而且還一邊在DIY。於是她先前就和男友討論相關問題，對方也答應不會對著謎片裡面的女生打手槍，若是有需求就會去找她。

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未料近日睡到一半，原PO突然覺得床在輕微晃動，之後聽到一聲「嗯」，睜開眼才發現男友躺在旁邊，正在看影片解決需求，而且還目睹射出來的瞬間，讓她覺得相當震驚，「我受傷的點是男友打破約定，而且還是躺在我旁邊自己用，這感覺相當…詭異」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO也說看到影片中的女優上圍如此豐滿，讓她不禁感到自卑，「我就是覺得片裡的女生長得好看、胸又大，擔心男友會漸漸對我失去興趣」。而且自己明明就在旁邊，男友卻選擇看片解決，讓她十分在意，不知道該如何改變想法，讓自己不要這麼在乎這件事。

不少人看到後紛紛表示，「個人覺得他在妳旁邊打真的蠻沒禮貌，要就去廁所打吧」、「確實直接在妳旁邊怪怪的，但也有可能只是不想吵妳起床」、「在旁邊真的滿沒禮貌的」、「男友可能只是不想要吵醒妳吧～而且打手槍也只是那一瞬間而已」、「其實妳要換個角度想，他看妳在睡覺了，也不好意思吵醒妳，再來自己弄對男生來說是最快的方式」。

但也有人認為不應該限制男友，「男生打手槍真的很合理，不要怪他」、「妳管太多了，不然妳分手，全世界的男人都會看胸大的女生照片、影片」、「幹嘛限制？有多自卑呀？妳男友真可憐」、「可憐的男人，連看個片打個手槍都要被管」、「看片又沒有什麼，總比還去約還是色情直播好吧」。

還有男網友指出，「有時候男生只想爽一下，跟女友還要前戲做足，做完也要聊天什麼的，自己來有效率多了」、「我覺得妳要調整心態欸，男生有的時候確實就只想30分鐘內解決，而且如果他是慾望大的，天天來個好幾次，以做愛來說，可能就要花整個晚上了」、「妳能理解只要動手跟動全身的差異跟方便程度嗎」。事後原PO回應，已經改變想法和心態了，決定將這件事當作這是男友自己的小情趣。