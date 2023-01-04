「鄉下人才會打包」不爽1桌9000　準人妻再嗆：郭台銘會吃流水席嗎

▲原PO要求在飯店完婚，且一桌至少2萬元的水準。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

最近一名準人妻不滿夫家要辦流水席，還嫌棄是鄉下人，引發網友咋舌看傻眼。事後，人妻再度發文強調，從小在美國長大，返台後不曾吃路邊攤，更反問政商名人結婚、娶媳嫁女「有辦流水席嗎？」尤其對於流水席打包習慣，原PO也怒酸，「不覺得丟臉嗎？還是鄉下人真的都會這樣？」

一名女網友在臉書《匿名2公社》抱怨，今年要與男友完婚，礙於未來公公曾當里長，因此要辦50桌流水席來宴請親朋好友，而男友也傾向辦桌，讓原PO難以接受，「都2023年了，現在的鄉下人是不是都還是很愛辦流水席？一桌還不到10000元，這樣的菜色真的能吃嗎？」

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原PO主張，自己夢想中的婚宴是在高檔飯店，一桌至少能有20000元以上水準。不料一派網友反讚流水席才澎派，「飯店2萬，我中南部8000元就能屌打了」、「流水席比飯店的還敢用材料，又更好吃，而且你男友又是南部人，南部的流水席真的只有用霸氣來形容」。

也有人氣得反戰，「不要嫁了，不然你也會變成你所謂的鄉下人」、「我要是男方家人，我當下一定會說這個婚別結了，什麼叫鄉下人？你全家人才是鄉下人」、「我支持你分手，你男友值得更好的」。

針對「鄉下人」的話題，原PO再度貼文解釋，她沒有輕視未來公婆家人的意思，「不懂為什麼那麼多人要搞分化戰南北？」原PO也自曝，從小在美國長大，大學畢業才返台，與親友都是吃餐廳，「我從不吃路邊攤、也不逛夜市，因為那些地方衛生環境真的很令人堪慮！」

原PO也質疑，流水席在路邊棚子料理食材，與吃路邊攤有什麼兩樣，若在餐廳吃出問題，至少還以求償，但在路邊攤吃出問題，「那些攤販是賠得起嗎？」

儘管流水席CP值高，吃不完也可以打包回家，但原PO仍一臉崩潰吶喊「Oh My God！這裡是台灣欸，又不是在非洲，都2023年了怎麼還會有人會想打包食材回家，不覺得丟臉嗎？還是鄉下人真的都會這樣？」

原PO也接著反問，台灣人愛吃流水席的話，為何政壇與藝人們的婚宴都辦在飯店，「馬英九、陳水扁、郭台銘、林志穎、周杰倫、林依晨、林志玲...這些人結婚、嫁女兒或娶媳婦，有辦流水席嗎？」

最後，原PO再度強調，以前在美國生活時，完全沒看過親友「貪小便宜打包食材」的習慣，「可能我在New York時都沒有貧民窟的朋友吧，才會覺得在台灣這是鄉下人才會有這樣的習慣！」

▲網友怒炸。（圖／翻攝匿名2公社）



後續文曝光後，猶如火上加油，讓一票網友氣炸狂轟「原來不是搞分化戰南北，是直接『我就最優秀，你們台灣人都低文化貧民窟』，看來是大家誤會了呢」、「怎麼不找個英國王子嫁了」、「不懂吃還裝高尚」、「你可以自己出錢辦啊～這樣就沒問題了」、「你就是歧視人家啊，講得這麼好聽」、「這種的婚後被婆婆刁難活該」、「你跟郭台銘同等級的家境，可以出2邊餐廳費用，沒人會非議跟你計較」、「重點是你跟馬英九、郭台銘、周杰倫、林依晨他們的女兒&老婆...能比嗎」、「我要看到血流成河」。

▼南部辦桌超豪華，還有烏魚子。（示意圖／翻攝自爆廢公社）

