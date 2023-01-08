分析／正面選舉訴求「不孤芳自賞」　吳怡農基本盤不敵惜吞敗

▲吳怡農第二度挑戰立委仍飲恨惜敗。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選結果出爐，開票過程差距不大，情勢緊張，代表民進黨參選的吳怡農雖敗猶榮，仍拿下超過5萬票。他在這場歷時39天的選戰裡，喊出不攻擊、不謾罵、不插旗、不掛看板的乾淨選舉訴求，好似進行一場大型的社會實驗，除了拒絕與對手辯論，面對競爭對手王鴻薇「還沒宣誓就職就落跑」的重大失分點也輕輕放下，無怪乎被同黨評為「佛系」、「孤芳自賞的勇者」，但從些微差距吞敗的結果來看，仍有不少民眾買單他的選舉策略。

吳怡農自2020年立委選舉惜敗昔日對手蔣萬安後，組織壯闊台灣聯盟推動民防議題，獲得國際媒體關注，今年他在選戰期間陸續拋出兵役制度改革、充實消防人力等政見作為呼應，但就選舉結果論之，並未如願在多數選民心中發酵，究其原因，恐怕是因為未以直擊選民「痛點」為目標來推進政策，花大把精力論述政見淪為唱高調，或被對手陣營戳破不可行，無助於國內政治改革，更難以藉此喚起多數選民共鳴。

另一方面，吳怡農去年11月底接獲民進黨徵召，縱身躍入「一個人的武林」，但對比2020年總統及立委選舉綁在一起選，得利於民進黨整體情勢大好，今年立委補選民進黨剛經歷兩連敗挫折，吳的一舉一動又被放大檢視，選戰之初屢屢發生遲到、嗆媒體、跳針式回答等爭議，就連吳習慣性舔唇的影像都被做成短影音瘋傳，加上網路聲量不若兩年前，鮮少人積極辯護，導致「耶魯學霸」、「高盛金童」、「特戰男神」的正面形象蒙塵。

實際上，早在選舉前期，就有資深民代直指吳怡農的選舉策略恐有破口，對比傳統上認為補選投票率低於大選，應積極鞏固組織票源、鼓勵核心支持者出門投票，但吳怡農不掛看板、不插旗、不設立競選總部的作法是「7分空戰，3分陸戰」，透過主打議題、形塑個人正面形象，強化選民心中「吳怡農 vs.王鴻薇」的對比，可是這種戰術需要搭配新聞、政論節目推波助瀾，提高民眾的關注度。以事後諸葛來看，吳怡農算是「輸得漂亮」，最後一周綠營公職團結助拳催票，仍然拿下超過5萬票支持，最後因綠營基本盤不敵藍營雄厚實力，吞下敗績飲恨。

回顧過去逾5周選舉過程，吳怡農不斷訴求「希望支持乾淨正向選舉的朋友們給予鼓勵」，但卻未把矛頭指向對手，明確說明「為什麼不該投給對手王鴻薇」，例如面對王鴻薇還沒宣誓就職市議員就「落跑」選立委一事輕輕放下，當有親綠支持者主動貢獻火力，要求王鴻薇歸還競選市議員「每票30元」的選舉補助款，吳反批模糊焦點，當有同黨公職公開呼籲「轉守為攻」，吳卻以「感謝前輩指教」簡單帶過，堅持進行他口中「持續提升民主文化」的大型社會實驗。

綠營人士指出，吳怡農特殊的參選起手式引發黨內高度熱議，在選戰初期，「不攻擊」的選戰策略讓吳一度被淹沒在口水戰中；不過，吳怡農展現堅持和毅力，一直到選舉最後都沒有脫口謾罵對手，讓問政犀利的對手王鴻薇祭出重拳，彷彿打在棉花上。

平心而論，吳怡農此次競選過程的確有許多「創舉」，如他堅持不掛看板，只印製A3大小的海報張貼在少數店家；如他身為落後挑戰者，卻數度以「怕被模糊焦點」為由拒絕領先者的辯論邀約；如他選擇在可凝聚支持者士氣的選前之夜贊助兒童劇演出，不跟進對手邀大咖站台，僅由已無黨公職在身的前主席卓榮泰陪同；如他堅持不抹黑、不噴口水、不負面選戰，藉此告訴支持者為何而戰、為什麼一定要投票支持吳怡農，最終綠營支持者因為焦慮出門投票，但仍難敵國民黨基層在選區的實力，開票過程一路緊咬仍難挽頹勢，慘以吞敗收場。