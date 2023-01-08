快訊／祝賀王鴻薇勝選！朱立倫喊沒1分鐘高興　國民黨要無私無我

▲朱立倫、王鴻薇、馬英九、蔣萬安選前之夜大合唱。（圖／翻攝自ETtoday直播）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選今（8）日投開票，下午5時20分國民黨候選人王鴻薇現身長春路競選總部，向媒體自主宣布當選。對於補選結果，國民黨主席朱立倫表示， 感謝所有中山區、北松山的市民朋友用選票支持王鴻薇。他強調， 國民黨一定要堅持走對的路、提對的人，不會有一絲一毫自滿，也不會有一分鐘高興，更要無私無我，接下來要持續努力3月4號南投立委補選。

朱立倫表示，感謝所有中山區、北松山的市民朋友，大家今天站出來用選票支持國民黨的王鴻薇，讓她能夠順利當選立法委員，非常感謝大家，也最謝謝每一位志工這段時間用盡全力幫忙王鴻薇，也要感謝包括馬英九總統、蔣萬安市長、侯友宜市長、張善政市長、盧秀燕市長、謝國樑市長、以及所有的縣市長，也謝謝曾銘宗總召帶領所有的立委、議員，以及趙少康董事長、郝龍斌前市長，以及所有的黨公職夥伴，大家一起支持王鴻薇，讓王鴻薇能夠順利當選。

朱立倫強調，國民黨一定要堅持走對的路、提對的人，最重要大家團結一致、追求勝選，國民黨不會有一絲一毫自滿，也不會有一分鐘高興，因為接下來要持續努力3月4號南投縣立委補選，會全黨一致、團結努力，爭取南投縣民對國民黨候選人林明溱的支持。