王鴻薇宣布勝選　他舉3優點讚：高興一晚明天就能馬上開工！

▲王鴻薇出面宣布勝選。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選8日登場，國民黨候選人王鴻薇稍早出面宣布勝選。對此，同黨立委洪孟楷也馬上在臉書祝賀，表示王鴻薇不負眾望接棒台北市長蔣萬安的成功，指出「除弊興利、馬上開工」就是王鴻薇最終能獲得選民支持的原因。

洪孟楷指出，「除弊興利、馬上開工」就是王鴻薇最終能獲得選民支持的原因。他提到，「除弊」的部分，從去年論文案開始，王鴻薇的團隊讓民眾看到對於資料的收集跟掌握，確實能夠找出貓膩的地方，即便一開始狀況未明，受到綠營側翼的攻擊謾罵，但勇者無懼，最終真相水落石出，這種堅持和勇氣，就是除弊最需要的，他大讚，未來進入立院，絕對多一份堅強戰力，監督政府勇往邁進；至於「興利」的部分，他表示，還稅於民這個議題，雖然之前有人提，但真的造成媒體的討論跟回響是王鴻薇引發，而最終民進黨政府也只能從善如流的廣發6000現金，他提到，「莫忘世上苦人多，未來需要為人民做出更多有利的政策，靠王鴻薇在立院專業的問政！」

針對「馬上開工」的部分，洪孟楷表示，現代人對於公眾人物的蜜月期和賞味期越來越短，要求也相對越來越多，既希望有全國知名度、又要專業問政，地方行程也看得到人，這點他對王鴻薇有信心，有鑑於過去16年議員的經驗，早就已經是全國知名的政治工作者，「王鴻薇高興一晚，明天就可以馬上開工，讓選區市民有感。」

「選舉是一時，好好做事才是真的」，洪孟楷強調，他相信這三點是選民支持王鴻薇的主要理由，未來就一起用加倍努力回報大家！