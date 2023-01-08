快訊／王鴻薇勝選！蔣萬安到場祝賀：一定強力監督執政黨施政

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者莊喬迪攝）

記者袁茵／台北報導

由於台北市長蔣萬安在競選期間請辭立委，台北市第三選區（中山區、北松山區）立委補選在8日登場，國民黨候選人王鴻薇於下午5時20分發表談話，自行宣布勝選；而蔣萬安也於5時30分趕到現場祝福，強調王鴻薇絕對不會辜負鄉親，強力監督執政黨施政，勇於替人民發聲。

面對王鴻薇勝選，蔣萬安8日下午5時30分抵達國民黨台北市黨部現場，並且發表談話。蔣萬安表示，非常感謝中山區跟北松山區的鄉親，在這次立委補選願意給王鴻薇機會，也對他們有非常深的期待。

蔣萬安指出，中山、北松山民眾是一路對他提攜、栽培最深的鄉親，相信未來王鴻薇進入立院，也一定不會辜負鄉親期待，一定會強力監督執政黨施政、勇於幫人民發聲，也會持續在基層勤走的腳步，就像過去一樣，盡力為地方鄉親打拼；王鴻薇接下來會用更高的視野在國會為人民發聲，幫人民很多議題把關，並會擴大服務。

蔣萬安說，王鴻薇在中央立法院，自己則在地方的北市府，他們就是全面服務照顧中山、北松山鄉親；但接下來仍然面對很多挑戰，此刻心情是高興的，但也必須非常謙虛的面對各界指教，同時將鄉親期待即刻轉化成未來全力以赴為民眾服務、解決問題的動力，好好為民眾打拼。

蔣萬安提及，相信接下來王鴻薇會戰戰兢兢、如履薄冰心情，好好為中山、北松山區民眾在立院，無論是監督服務或進行各項質詢或法案修改，「王鴻薇絕對會是大家期待中最好的立委，在此恭喜感謝，也對未來充滿信心。」