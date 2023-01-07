苗栗台1、台3線易肇事路段...新設3處測速桿　地點一次看

▲苗栗縣新建測速照相執法設備即將啟用。（翻攝自Facebook／苗栗縣警察局粉絲團）

記者劉人豪／苗栗報導

苗栗縣警察局統計去年超速失控事故，為有效防制各類交通事故發生，選定3處易超速肇事路段建置測速照相設備，將於112年3月1日起正式執法，防制事故發生。

經警察局交通隊統計，去年因超速失控發生A1類事故1件、A2類事故64件。在台1線以及台3線做多，分析因台1線道路筆直，易有車輛違規超速行駛；獅潭鄉台3線路段道路多為彎道，外來遊客經常造成車體翻覆，並失控衝至對向車道。

▲除了設置固定式測速照相機外，另有4處區間測速執法設備設置，已於去年2月16日起陸續啟用執法。（翻攝自Facebook／苗栗縣警察局粉絲團）

經評估後在造橋鄉台1線104.9公里(限速70公里)、苑裡鎮台1線140.8公里(限速60公里)及獅潭鄉台3線124.9公里(限速60公里)，設置測速照相執法設備，盼能降低交通事故發生率。

警察局表示，除了設置固定式測速照相機外，另有4處區間測速執法設備設置，已於去年2月16日起陸續啟用執法，地點分別為：台61線西濱快速道路、台13甲線、台3線及縣道140線。至於外傳本轄縣道140線區間測速設備已暫停執法一事，警察局特別提出澄清，目前該路段仍持續執法中，提醒用路人遵守限速規定，維護行車安全。

▲苗栗警察局提醒用路人遵守限速規定，維護行車安全。（翻攝自Facebook／苗栗縣警察局粉絲團）

苗栗縣警察局局長陳武康表示，在易肇事路段設置測速照相設備，主要是讓駕駛人遵守車速限制，執法的目的不是開罰，而是為了維護用路人的安全，且年關將屆，呼籲用路人養成遵守交通規則的好習慣，共同維護交通安全與順暢，也祝各位鄉親有個平平安安的好年。