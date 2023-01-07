　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗台1、台3線易肇事路段...新設3處測速桿　地點一次看

▲慎防交通事故發生苗栗縣新建測速照相執法設備即將啟用。（翻攝自Facebook／苗栗縣警察局粉絲團）

▲苗栗縣新建測速照相執法設備即將啟用。（翻攝自Facebook／苗栗縣警察局粉絲團）

記者劉人豪／苗栗報導

苗栗縣警察局統計去年超速失控事故，為有效防制各類交通事故發生，選定3處易超速肇事路段建置測速照相設備，將於112年3月1日起正式執法，防制事故發生。

經警察局交通隊統計，去年因超速失控發生A1類事故1件、A2類事故64件。在台1線以及台3線做多，分析因台1線道路筆直，易有車輛違規超速行駛；獅潭鄉台3線路段道路多為彎道，外來遊客經常造成車體翻覆，並失控衝至對向車道。

▲慎防交通事故發生苗栗縣新建測速照相執法設備即將啟用。（翻攝自Facebook／苗栗縣警察局粉絲團）

▲除了設置固定式測速照相機外，另有4處區間測速執法設備設置，已於去年2月16日起陸續啟用執法。（翻攝自Facebook／苗栗縣警察局粉絲團）

經評估後在造橋鄉台1線104.9公里(限速70公里)、苑裡鎮台1線140.8公里(限速60公里)及獅潭鄉台3線124.9公里(限速60公里)，設置測速照相執法設備，盼能降低交通事故發生率。

警察局表示，除了設置固定式測速照相機外，另有4處區間測速執法設備設置，已於去年2月16日起陸續啟用執法，地點分別為：台61線西濱快速道路、台13甲線、台3線及縣道140線。至於外傳本轄縣道140線區間測速設備已暫停執法一事，警察局特別提出澄清，目前該路段仍持續執法中，提醒用路人遵守限速規定，維護行車安全。

▲慎防交通事故發生苗栗縣新建測速照相執法設備即將啟用。（翻攝自Facebook／苗栗縣警察局粉絲團）

▲苗栗警察局提醒用路人遵守限速規定，維護行車安全。（翻攝自Facebook／苗栗縣警察局粉絲團）

苗栗縣警察局局長陳武康表示，在易肇事路段設置測速照相設備，主要是讓駕駛人遵守車速限制，執法的目的不是開罰，而是為了維護用路人的安全，且年關將屆，呼籲用路人養成遵守交通規則的好習慣，共同維護交通安全與順暢，也祝各位鄉親有個平平安安的好年。

ET快訊
快訊／19:21花蓮發生規模4.7地震　最大震度4級
蔡依林「全裸放送3點」轟動全台！　他親揭背後秘密
LINE隱藏版「兔年祝賀貼圖」太可愛！35款免費下載
白家綺談小甜甜哭了！　他還原現場：談到教會有點尷尬
女星遊泰國遇警「臨檢討錢」　她逃回台灣：真的太黑
把握明天放晴！下周連3天半個台灣有雨　「過年前一周降溫有感」
蔡阿嘎點名「4家難吃雞肉飯」！嘉義人怒：小心安全

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

半百3寶爸「欠2萬健保費」遭執行　新北分署反贈2000元打氣度難關

辣妹打工換宿喝斷片...人夫載回民宿扒光硬%　醒來收避孕藥崩潰

台南議長賄選案再聲押3人　法院晚間急開庭...決定是否羈押林士傑

苗栗台1、台3線易肇事路段...新設3處測速桿　地點一次看

北市立委補選嚴防不法滋擾　台北地檢署13組人馬進駐待命

通緝犯入住旅館身分曝光　警匪深夜街頭追逐...百公尺就落網

蕭景田「開庭篩檢確診」1500萬交保　士檢3理由火速再提抗告

居家檢疫提前4小時出關挨罰20萬　他刷卡付清曝：買藥替女友安胎

賣毒包開價4000「竟是全聯即溶咖啡」　騙子藥頭多吃1條詐欺罪

快訊／苗栗泰安鄉長酒駕國道肇禍「4車追撞釀3傷」　今認錯道歉

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

半百3寶爸「欠2萬健保費」遭執行　新北分署反贈2000元打氣度難關

辣妹打工換宿喝斷片...人夫載回民宿扒光硬%　醒來收避孕藥崩潰

台南議長賄選案再聲押3人　法院晚間急開庭...決定是否羈押林士傑

苗栗台1、台3線易肇事路段...新設3處測速桿　地點一次看

北市立委補選嚴防不法滋擾　台北地檢署13組人馬進駐待命

通緝犯入住旅館身分曝光　警匪深夜街頭追逐...百公尺就落網

蕭景田「開庭篩檢確診」1500萬交保　士檢3理由火速再提抗告

居家檢疫提前4小時出關挨罰20萬　他刷卡付清曝：買藥替女友安胎

賣毒包開價4000「竟是全聯即溶咖啡」　騙子藥頭多吃1條詐欺罪

快訊／苗栗泰安鄉長酒駕國道肇禍「4車追撞釀3傷」　今認錯道歉

快訊／大力晃一下！花蓮19:21發生規模4.7地震　最大震度4級

快訊／19:21花蓮萬榮規模4.7地震　最大震度4級

賓士休旅車大規模召修逾32萬輛　備胎室進水恐無預警熄火

蔡依林「全裸放送3點」轟動全台！　他親揭背後秘密：很有趣

大專棒聯／范育銓關鍵安打破僵局　國體3比1擊退南華

基隆市田徑場工地堆置廢土　謝國樑要求責成廠商立即移除

獨生子不堪獨自照顧重病母「枕頭悶死媽媽」下場曝

降血壓藥脈優「摻鐵絲」　暉致曝初步調查：盼投訴者提供藥錠化驗

強化災害應變能力　屏東潮州消防演練磅礡出擊

鄭成功祖廟建廟360年府城成功燈會啟燈　日本山形市展示燈籠交流

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

社會熱門新聞

阿公下樓拿東西　3歲孫子墜樓摔死

「金髮女荷官」嫵媚露蠻腰上陣　賭客狂流口水

大里火警招魂！長孫擲6杯叫不回　法師喊：孩子別怕

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

年薪千萬CEO外遇生子　全家瞞她10年

嘉義女「睡到一半下體被痛醒」　驚見陌生男嚇傻

台南議長賄選案　黃怡萍羈押禁見

即／苗栗新科鄉長酒駕釀3傷　初犯獲緩起訴

促成通姦除罪　顧問公司老闆竟是假律師

獨／大里惡火奪5命！男童母遠看兒忍淚認屍

狠夫閉眼狂揮刀逾20刀砍死妻子　下場出爐

苗栗2女學生被逼下跪　還遭嗆「快一點」

阿嬤遺體V字型放冰箱　揭惡父藏屍領補助

蕭景田今開羈押庭「快篩確診」　1500萬交保

更多熱門

相關新聞

即／苗栗新科鄉長酒駕釀3傷　初犯獲緩起訴

即／苗栗新科鄉長酒駕釀3傷　初犯獲緩起訴

苗栗縣泰安鄉新科鄉長陳吉基本月4日在國道1號三義交流段路段發生車禍，追撞2車，3人受傷送醫，沒想到陳吉基竟是酒駕，被帶回偵查，隔天移送苗栗地檢署，檢方考量陳吉基是初犯，裁定依職權緩起訴。陳吉基透過秘書向社會大眾致歉，坦承決不再犯。

最強測速桿排行出爐！這支年賺1300萬

最強測速桿排行出爐！這支年賺1300萬

苗栗2女學生被逼下跪　還遭嗆「快一點」

苗栗2女學生被逼下跪　還遭嗆「快一點」

情侶雙載遭撞飛雙亡　事故責任都在他

情侶雙載遭撞飛雙亡　事故責任都在他

睽違11年！白沙屯媽祖挑農曆正月出發

睽違11年！白沙屯媽祖挑農曆正月出發

關鍵字：

苗栗超速測速

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜老公賺夠用「傻眼月收曝光」！借錢嗆：妳有義務養我

蔡依林破24年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

峮峮柯震東IG「曖昧1線索」爆官宣認愛！經紀人發聲

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

「5生肖」農曆年前恐出大事！

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

新竹情侶刮刮樂中100萬！3.6萬直接回本　現場感動爆哭

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

阿公下樓拿東西　3歲孫子墜樓摔死

小甜甜夫妻吵架「3防線」！

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面