情侶雙載遭客運撞飛慘死「司機沒責任」　鑑定結果：責任都在他

▲楊姓男子騎車載女友超速闖紅燈，遭綠燈直行的客運撞上雙亡。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

台北楊姓男子去年騎車載女友時，在路口被一輛國光客運攔腰撞上，楊男被當場撞飛，警方到場時已經沒有生命跡象，翁姓女友送醫急救1個月後不治，2人家屬怒告客運駕駛陳姓司機涉嫌過失致死，但經送請交通事故鑑定發現，楊男除了闖紅燈還超速，陳姓駕駛根本來不及反應，台北地檢署6日將司機處分不起訴。

這起死亡車禍發生在2021年5月22日上午11點左右，34歲楊男騎車載29歲翁姓女友行經台北市天津街、北平東路路口時違規闖紅燈，當時有一輛國光客運綠燈直行要通過路口，2車發生嚴重碰撞，楊男與翁女瞬間被連人帶車撞飛，接著又撞上路邊違停的特斯拉，特斯拉因此往前撞上另一輛轎車，共波及路邊2輛轎車。

陳姓駕駛急忙下車查看2人傷勢，並打電話報警求救。警消趕後到，發現楊男出血嚴重，且已無生命跡象，送醫後仍傷重不治，翁女則意識清楚，送醫後有右腳骨折、全身多處擦挫傷等傷勢，但住院1個月後也宣告不治。

陳姓駕駛當下酒測值為0，仍挨告過失致死罪，檢察官將全案送交事故鑑定並經過覆議後，認定事故發生主因是楊男超速闖紅燈，陳姓駕駛並無過失，因此獲得不起訴處分。