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苗栗2女學生被逼下跪！還遭嗆「快一點」影片瘋傳…鍾東錦也留言

▲▼ 。（圖／記者劉人豪攝）

▲苗栗女學生被逼下跪，影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝黑色豪門企業）

記者劉人豪／苗栗報導

苗栗縣2名女學生，5日晚間在眾人的包圍之下被要求在校門口下跪，影片在網路上瘋傳，縣長鍾東錦看到後也留言表示「校園暴力0容忍」，並指出已將涉案的人依少年事件處理法及刑法強制罪嫌，移送苗栗地方法院少年法庭審理。

臉書社團「黑色豪門企業」分享了一段影片，並指出發生糾紛，找人從校內將2名女學生押到校外逼下跪。影片中可看到，左邊的女學生一開始鞠躬道歉，有男子說「大聲一點，太小聲了，靠X」，另外有女子說「跪下來」，見到兩人猶豫後，再度大喊「快一點啦，沒時間等妳們啦」，隨後2名女學生就跪下鞠躬，並表示不應該多管閒事。

網友看到後紛紛留言「現在的小孩都這麼凶喔」、「怎麼我們讀書都沒這樣的問題」、「出來面對了沒」、「苗栗現在是流行逼人下跪是不是？」、「現在的小朋友只會找公的助陣喔？還是以前的妹啊比較猛」。

▲▼ 。（圖／記者劉人豪攝）

▲校方指出第一時間教官即趕抵現場將相關同學帶回辦公室進行瞭解、處理。（圖／翻攝自Facebook／苗栗大小事）

該則影片被分享到苗栗在地臉書社團「苗栗大小事」後，引來縣長鍾東錦留言，他表示「校園暴力0容忍，全案將蕭、邱二人依少年事件處理法及刑法強制罪嫌移送台灣苗栗地方法院少年法庭審理，加強校園巡邏，速查嚴辦。」

校方指出，第一時間教官即趕抵現場將相關同學帶回辦公室進行瞭解、處理，竹南分局偵查隊及後龍分駐所也通知學校進行案件偵辦及處理。本起事件涉及同學偏差行為部分，本校本著勿枉勿縱精神，依規依涉案程度做出懲處建議，送本校獎懲委員會議審議，校外人士涉案部分亦已由警方依法進行偵辦。

據了解，該起事件是2名女學生跟同學發生誤會，雖已道歉，但對方覺得沒有誠意，找人來把2名女學生帶到校門口逼下跪，而後學校教官制止後報警。

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