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經過這區小心荷包…新北「最強測速桿」排行出爐　冠軍年賺1300萬

▲▼「最強測速桿」在石門區台2線27.5公里往金山方向，開出1萬1562張罰單，累積罰鍰約1300萬。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲「最強測速桿」在石門區台2線27.5公里往金山方向，開出1萬1562張罰單，累積罰鍰約1300萬。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市去年測速照相桿的「超速違規」共計17萬8,252件，累積罰鍰高達2億元！而測速桿的年度舉發排行榜也出爐，其中第一名累積罰鍰約1300萬！以後大家行經「該處」請注意車速避免荷包縮水。新北市交大表示，設置測速照相桿等執法設備主要用意不是取締違規，而係提醒駕駛人應依照速限行駛。

根據交通大隊的資料顯示，「最強測速桿」在石門區台2線27.5公里往金山方向，開出1萬1562張罰單，累積罰鍰約1300萬，第二名位在五股區疏洪一路往蘆洲或新莊方向，共開出1萬471張罰單，累積罰鍰約1200萬元，第三名位於新店區環河路168號前往台北方向，開出6483張罰單，累積罰鍰約700萬元。

▲第二名位在五股區疏洪一路往蘆洲或新莊方向，共開出1萬471張罰單，累積罰鍰約1200萬元。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲第二名位在五股區疏洪一路往蘆洲或新莊方向，共開出1萬471張罰單，累積罰鍰約1200萬元。（圖／記者陳雕文翻攝）

交大解釋，取締前三名的超速原因在於「路段車道筆直寬闊」，且為連結重要市鎮之聯絡道路，可能致用路人容易有超速情形。

新北交通大隊長林泰裕說，將持續滾動式分析易肇事地點及原因，調整相關設備設置地點，並聯合其他局處藉由道路工程改善、教育宣導等方面，防制交通事故發生，呼籲民眾應遵守道路速限及用路相關規定，保障你我行車安全。

▼「最強測速桿」排行榜。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼開罰。（圖／記者陳雕文翻攝）

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