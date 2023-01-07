立委補選前夕爆網軍洗版　民進黨：選舉勿流於抹黑、人格攻擊

▲台北市第三選區立委補選候選人吳怡農。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市中山、北松山立委補選倒數24小時，但7日有支持者發現民進黨主席蔡英文、民進黨的社群平台，遭上千筆剛成立的新帳號洗版，帳號有來自阿拉伯、新加坡、越南等，以簡體和繁體中文攻擊吳怡農以及民進黨政府施政，用詞和內容也變得更為「台式」。民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，單篇發文中，有上百個相同內容文字的假帳號刻意洗版帶風向，顯見為刻意為之的網軍操作。

范綱皓說，蔡總統、黨部的臉書、IG遭到大量假帳號網軍攻擊並非首次，單次上千筆惡意留言，在防堵上有所難度，但針對明顯的惡意留言或是假帳號網軍，會對該帳號有所限制，然而近兩日針對吳怡農的攻訐，均為新成立的假帳號，短時間內湧入上千筆留言。

范綱皓提醒，錯假訊息儼然在社群平台上流竄、防不勝防，針對特定陣營進行政治攻擊，意圖影響網路輿論風向，進而影響選舉。有心人士利用台灣的言論自由以及民主政體，操作反民主之事，社群使用者不得不謹慎。

范綱皓表示，吳怡農堅持乾淨選舉，試圖以政策打動選民，希望對手也能秉持這樣立場，不要讓台灣的選舉流於抹黑、人格攻擊，以及花錢買網軍洗風向這樣的惡質手法。