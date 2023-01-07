傳有綠委提案黨紀處分高嘉瑜　何志偉：民眾會透過選舉做出判斷

▲▼立委何志偉。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前一句「超徵稅收是行政失靈」惹議，引起不少綠營立委反彈，更傳出有綠委要提案對高嘉瑜黨紀處分。對此，立委何志偉7日表示，對於相關的言論，民眾會透過選舉做出智慧的判斷，怎麼處理高家瑜，決定黨的未來的走向，民進黨的DNA就是百家爭鳴，不是一言堂，更不會成為一言堂。

高嘉瑜4日發文表示，無論「還稅於民」的方案為何，政府都應該先正視兩個問題，第一、稅收預算超徵無論所用為何，都非政績而是行政疏失，應先檢討；第二、審計部糾正，不合時宜的貨物稅與關稅違反租稅公平，應先改革。

▼高嘉瑜連番逆風言論，傳有黨籍立委提案要求黨團予以黨紀處分。（圖／記者陳煥丞攝）

對於高嘉瑜指稅收超徵是行政失靈，立委林靜儀指出，可見政府預算編列上相當節制，這應該是正面面向才對，身為民意代表應該反映人民的聲音，也該幫民眾了解事實，蔡易餘則表示，用行政失靈這四字確實不太公平。羅致政更斥這是「不懂裝懂」。

據了解，也有黨內人士私底下表達對高嘉瑜言論相當不滿，黨內人士指出，本來民進黨內就有各種聲音，發錢部分提出不同方案都可以理解，但高嘉瑜卻為聲量如此顛倒是非，連發錢一樁美事都講成政府做錯事，「說句好話有這麼難嗎？」也傳出有綠委要提案對高嘉瑜黨紀處分。

對此，何志偉指出，況且明年就是立委選舉，對於相關的言論，民眾會透過選舉做出智慧的判斷，一個黨需要各種人與意見集結，如此一來才能更完整的回應、傾聽社會。

傳出有民進黨立委要提案送高嘉瑜到黨團紀律委員會，民進黨團總召柯建銘則表示，還沒有聽到相關說法，若有人要送就照程序走。