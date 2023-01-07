　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男學生當心！南韓「淫魔男師」澡堂變態性騷男學生　請吃飯逼帶回家

▲▼南韓男學生,韓國男學生,韓國體育生。（示意圖／CFP）

▲南韓最近爆發有男性教師在校內、校外性騷男學生的事件。（示意圖，非新聞當事者／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

男同學們也得小心了！最近南韓連續爆發2起男性教師性騷男學生的事件，引起社會大眾非議，大田一名男老師對曾經教導過的國三男畢業生念念不忘，竟然透過職權上的威勢帶該名學生回家「壞壞」，還不斷透過社群軟體騷擾表示「要請吃飯」；濟州島一名學校也爆發類似事件，受害者超過40人以上。

根據韓媒《News1》，南韓法律界相關人士2日指出，大田地方法院天安支院第1刑事部判處被依兒童與青少年性保護（強制醜行，即性騷）罪嫌起訴的A姓男教師2年徒刑，同時禁止其未來7年在兒童青少年、身障人士相關機構就業，且3年需要由警方保護觀察。

A某為一所中學的教師，去年2月他涉嫌將自己曾經教過的男學生引誘至住處內性騷，等到該名男學生國中畢業後，他甚至透過社群軟體騷擾「我會請你吃飯」，企圖引誘該名男學生見面，以便故技重施。儘管該名男學生強烈拒絕，A某仍不惜說謊，假借師長的權威與該名男學生的父母取得聯繫。

檢方研判，A姓教師因為對該名男學生「產生性趣」，因此下定決心性騷男學生、將男學生拐騙至住處裡性騷得逞。

根據韓媒《首爾新聞》，濟州島不久前也爆發男性教師性騷擾男學生的類似案例，警方2日指出，濟州西部警察署將涉嫌性騷男學生的教師B某移送檢方，他是一名高中教師，從去年4月至11月至少在校內、校外性騷超過5名以上的男學生。

一對父母去年11月向警方報案，表示他們就讀高中1年級的兒子在公共澡堂慘遭男老師性騷，警方得知後開始展開辦案，校方在認知到事情嚴重性後也委託警方迅速展開調查。

校方與濟州道教育廳研判可能還有很多受害者，因此以高中1至2年級的學生為對象做問卷調查，結果高達40多名的男學生透露過去曾被該名教師強制性騷，或是存在著不恰當的肢體接觸，當中還有10多名男學生在問卷內透露遭到男老師嚴重性騷。

校方先是將男老師解除所有課程的授課，收到警方通知後，更將該名男老師解雇，未來將召開懲戒委員會。

對此，南韓網友在Naver新聞報導界面底下留言，「同性戀是骯髒汙穢的疾病」、「韓國的同性戀者們需要被治療，呼籲別再以保護人權、保護性少數者的名義包庇」、「這樣還要保護韓國的同性戀者人權嗎」、「男人性騷男人、女人性騷女人，未來只會更加頻繁發生」、「這是真的！現在不是只要生的是兒子就安全了」、「說同性戀是人權、不要歧視的教師們去哪了？」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
Jennie搭機穿超辣！　絲襪下長腿全露比例逆天
「說你們廢物還不承認！」林智群開戰PTT連告10人　鄉民酸爆
招聘空姐當選妃！航空公司逼「脫剩內衣」　她面試大哭：像狗一樣
直擊／柯佳嬿重回台南「上台突然哭了」　許光漢慌遞面紙
小彬彬「掰了3段婚姻」曝主因：配偶欄是空的
快訊／才當選剛上任！　國道酒駕追撞4車
快訊／長勤「每人加發4萬獎金」！　化解春節不出勤危機
可不可排第二！「經過就想買的飲料店」鄉民推爆這1家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

立體停車場「維修工人遭活活夾死」！　同事驚：升降台突下降

男學生當心！南韓「淫魔男師」澡堂變態性騷男學生　請吃飯逼帶回家

陸客明起解封！19國祭「入境防疫限制」　全球新規一次看

花車遊行悲劇！拖車失控「直衝人群」輾死觀眾　恐怖畫面曝

撐不住！日本麥當勞宣布漲價　10個月內第三次

忙著滾床！19歲妹和前任開房激戰　7個月孩子獨留車上窒息亡

中國明解封！美CDC開始檢測國際航班污水　防堵新變種入侵

招聘空姐當選妃！航空公司逼「脫剩內衣」　她面試大哭：像狗一樣

麥卡錫布局7年終任美國會議長　對中強硬多次挺台

日捷星142人客機接「炸彈恐嚇」迫降！　警曝：越洋電話來自德國

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

立體停車場「維修工人遭活活夾死」！　同事驚：升降台突下降

男學生當心！南韓「淫魔男師」澡堂變態性騷男學生　請吃飯逼帶回家

陸客明起解封！19國祭「入境防疫限制」　全球新規一次看

花車遊行悲劇！拖車失控「直衝人群」輾死觀眾　恐怖畫面曝

撐不住！日本麥當勞宣布漲價　10個月內第三次

忙著滾床！19歲妹和前任開房激戰　7個月孩子獨留車上窒息亡

中國明解封！美CDC開始檢測國際航班污水　防堵新變種入侵

招聘空姐當選妃！航空公司逼「脫剩內衣」　她面試大哭：像狗一樣

麥卡錫布局7年終任美國會議長　對中強硬多次挺台

日捷星142人客機接「炸彈恐嚇」迫降！　警曝：越洋電話來自德國

當選2024總統會讓王世堅入閣？　柯文哲笑回：讓他當監委盯別人

「魔獸聯名卡」上市了！最高回饋8％　申辦期限5／31止

病毒殘留PCR陽性！高端戰士「東京5日遊」全毀　超慘下場曝

長勤年終加碼！每人加發4萬　春節不出勤取消？工會：難以掌握

終於！經半年漫長等待　勇士伊古達拉明戰魔術復出

沈富雄／國民黨2024大位非侯莫屬　趙少康應是造王者

閨蜜「扛不住師傅體力」　女友答應3人激尬！男友綠慘：很噁心

PINK FUN現身餐廳「打工」！　突爆走轟粉絲1行為

苗栗台1、台3線易肇事路段...新設3處測速桿　地點一次看

他問「下一輛車不會再買的車色」？網友公認這2款、銷量卻反指標

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

國際熱門新聞

辣媽曬精靈耳垂勸世　超有說服力

時空旅人預言2023年將有「5大災難」

即／日142人客機驚傳爆裂物迫降名古屋　逃生梯彈出

招聘空姐當選妃！航空公司逼「脫剩內衣」

即／歷經15輪投票！麥卡錫當選眾院議長

「克拉肯海怪」XBB.1.5來了　1次認識新魔王

麥當勞宣布裁員！範圍擴及全球　時間點曝光

預料聯準會升息壓力減輕　美股勁揚700點

拍南蘇丹總統「尿失禁」畫面　6記者被捕

哈利爆17歲野戰破處　傳言瘋猜是這女星

台灣行人地獄丟臉全歐洲　法、俄：野蠻行徑

怨孫媳不打掃！白髮嬤慘遭「摔地狠揍」

BNT：將在英國進行癌症疫苗試驗

台版SpaceX　台灣將打造自有星鏈

更多熱門

相關新聞

立體停車場「工人遭活活夾死」！升降台突下降

立體停車場「工人遭活活夾死」！升降台突下降

日本沖繩縣一棟新建大樓的施工現場發生死亡工安意外，當時一名工人正在立體停車場的底層進行電力作業，怎知升降台卻突然下降，導致他的左下半身被卡在地面與升降台之間，傷勢嚴重，當場心肺功能停止，送院搶救後仍不治身亡。

日本麥當勞宣布漲價　10個月內第三次

日本麥當勞宣布漲價　10個月內第三次

日客機接「炸彈恐嚇」迫降！警：電話來自德國

日客機接「炸彈恐嚇」迫降！警：電話來自德國

金正恩超疼二女兒！「進口外國貨」送她

金正恩超疼二女兒！「進口外國貨」送她

日相疑遭鎖定！岸田參拜伊勢神宮　爆裂物被引爆

日相疑遭鎖定！岸田參拜伊勢神宮　爆裂物被引爆

關鍵字：

日韓要聞南韓男性教師性騷同性性騷男學生濟州島

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜老公賺夠用「傻眼月收曝光」！借錢嗆：妳有義務養我

蔡依林破24年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

峮峮柯震東IG「曖昧1線索」爆官宣認愛！經紀人發聲

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

「5生肖」農曆年前恐出大事！

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

阿公下樓拿東西　3歲孫子墜樓摔死

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

小甜甜夫妻吵架「3防線」！

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面