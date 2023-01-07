日相疑遭鎖定！岸田參拜前40分　伊勢神宮有「爆裂物」被引爆

▲岸田文雄參拜伊勢神宮。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄4日前往三重縣伊勢神宮參拜，然而在他抵達現場的40分鐘前，現場卻突然傳出爆炸聲響。事實上，自從安倍晉三遇刺後，日本警方便加強對於岸田的維安，但卻依舊沒在爆炸發生前發現爆裂物。而經搜索後，警方在一處發現鞭炮燃燒爆炸的痕跡，疑是嫌犯從遠端遙控引爆，目前已深入調查。

三重縣警方指出，伊勢神宮外宮前廣場附近4日上午11時40分左右傳出爆炸聲響，警方隨後發現鞭炮殘骸，所幸當時周遭並未有人受傷。據悉，在鞭炮殘骸上還發現天線等零件，懷疑是從遠端遙控爆炸，而非近距離引爆，所以才沒有發現可疑人士。

警方指出，由於岸田的來訪，當天上午早已派員到現場進行巡邏安檢，但並未發現可疑物品與這個鞭炮，懷疑鞭炮應是在安檢後設置。目前仍在調閱監視器，以釐清放置爆裂物的嫌犯身分。

由於並未發現其他的可疑物品，且現場也清除完成，因此岸田文雄仍按照原定計畫於當天中午12時20分至30分左右，抵達伊勢神宮進行參拜。

另一方面，安倍晉三遇刺身亡時，警方維安被批出現重大漏洞，更有多名高層因此引咎下台，所以岸田此次參拜，警方也不敢大意，至少動員1100名警力戒備。