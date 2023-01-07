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金正恩超疼二女兒！下令貿易商「進口外國貨」送她　是否接班受矚

▲▼北韓金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

▲據傳金正恩非常疼愛二女兒金主愛。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年11月視察洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型試射，讓二女兒金主愛首度在鏡頭前曝光後，外界便十分關注金正恩的3名子女。儘管外界不斷猜測她可能被金正恩視為接班人，但專家卻認為言之過早。消息人士透露，金正恩非常疼愛女兒，經常從國外進口舶來品送給她。

根據韓媒《News1》，金正恩去年11月18日前往平壤順安視察火星-17型試射，當時北韓黨務機關報《勞動新聞》曾以斗大標題「以核制核，正面對決」來凸顯南北韓的緊張局勢，內文不斷闡明以美國與南韓為目標的報復攻勢與相關軍事應對，然而外界卻將焦點集中在李雪主身旁穿白色冬季大衣的女童，因為她就是金正恩未曾對外公開的女兒。

▲▼金正恩18日緊牽著女兒的手一同前往平壤順安視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射。（圖／路透）

▲▼金正恩去年11月18日緊牽著女兒的手一同前往平壤順安視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射。（圖／路透）

▲▼金正恩18日緊牽著女兒的手一同前往平壤順安視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射。（圖／路透）

南韓國家情報院分析，緊牽金正恩的右手、身穿白色大衣，且外貌酷似金正恩和李雪主的女童，正是金正恩的二女兒金主愛（김주애，音譯），前美國NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）於2013年訪問北韓後曾接受英國媒體專訪，提到李雪主不斷提及生下了一個漂亮的女兒，女兒的名字為主愛。

金主愛曾於去年11月18日、11月27日兩度亮相，在第2次亮相中，金主愛更是穿上黑色滑亮光澤的毛皮大衣，雪白臉龐和神態激似母親李雪主，尤其官媒報導將稱呼從「親愛的子弟」升級為「尊貴的子弟」，且北韓的4星軍官甚至彎著腰向金主愛行「摺疊機式」的握手敬禮、表達忠誠，更讓外界猜測今正恩是否有意讓金主愛接班。

▼北韓4星軍官彎腰向金主愛握手敬禮。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲▼北韓4星軍官彎腰向金主愛握手敬禮。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲▼北韓領導人金正恩帶二女兒金主愛視察火星-17型洲際彈道飛彈試射。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩帶二女兒金主愛視察火星-17型洲際彈道飛彈試射。（圖／路透）

《紐約時報》就曾在4日的報導中以標題指出，金正恩最為疼愛的女兒是否有機會成為下一代的接班人，凸顯出西方世界媒體對於金主愛的高度關注。消息人士則對此透露，北韓外貿公司的幹部經常接獲來自朝鮮勞動黨的指令進口購買物品，然而1號（代指金正恩）卻經常、且大量訂購專為女孩挑選的禮物，令他們感到相當驚訝。

《News1》分析，自從進入金正恩時代後，北韓開始出現女性政治人物，包括金與正、玄松月、崔善姬（外務相），民眾開始熟悉女性活躍於黨中央政治舞台，也因此金正恩有意為女兒金主愛打造出步入政壇的絕佳位置，而往後金與正、玄松月等女性政治人物便能成為未來金主愛站穩腳步的後台。

▲▼北韓金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

▲金主愛神態激似母親李雪主，未來可望進入黨中央當幹部。（圖／路透）

另外，金主愛近來積極在鏡頭前亮相，3次亮相皆出現在金正恩視察的重要軍事場合，報導認為有必要針對此點多加關注，外界推測金主愛未來很有可能跟上金與正的腳步，在黨內以幹部身份積極活動。

不過也有專家認為，金主愛目前還只是小學生，加上北韓在政治慣例上長期以來皆是指定男性為接班人，因此若判斷金主愛為金正恩的接班人，恐怕仍為時尚早。南韓國家情報院則於5日在國會指出，金主愛近來積極活動，主要是因為平壤當局正向民眾展現讓第4代世襲的意志。

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