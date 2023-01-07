孝男染毒遭逮南警啟動關懷機制紓困　老母含淚頻頻道謝

▲台南市永康分局警方查獲陳姓男子吸安，惟顧及陳男對母親的孝心，啟動關懷機制紓困，協助陳母度過難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南54歲陳姓男子，獨立扶養高齡75歲母親，母親不慎摔倒行動不便，陳男為盡孝道四處打零工維生，卻因壓力過大染上毒癮，所得花費在購買安毒，永康分局復興所接獲線報，派員前往陳男住處搜索時，陳男正準備母親晚餐，仍遭警方於房內查獲安毒及吸食器，陳男遭逮聲淚俱下表示後悔，警方雖同情仍依法送辦。

陳嫌向警方坦言不知如何面對母親，嘴裡不斷叨唸還要準備母親晚餐，如這趟不能回來，不知母親要怎麼辦等語。

警方表示，這次搜索警方已掌握陳男相關信息，得知孝順之陳男每日下午均會攙扶行動不便之老母親下樓與附近鄰居聊天，呼吸新鮮空氣，之後即上樓準備母親晚餐，警方雖可在陳男下樓後迅即逮人，惟念及陳男孝心，為免陳男在母親及鄰居面前難堪，便計畫趁陳男上樓後再行動，經警方持搜索票前往搜索，在搜查過程中與陳男交談後，才發現陳男家庭困頓，染上毒癮後，更是雪上加霜，警方要將陳男帶回偵辦時，讓陳男下樓向母親告知遭查獲一事，而陳母非但沒有責備，僅叮囑陳男天冷要穿暖一點，場面令人動容。

陳男雖涉犯毒品犯行，惟於轄內屬弱勢家庭，亟待救助，復興派出所所長陳榮坤得知此事，隨即派員於翌日前往陳男住處，協助陳母申請「急難紓困」、「馬上關懷急難救助」等相關通報，藉以強化社會安全網機制，陳母得知員警上門協助，老淚縱橫，緊握員警雙手，不斷連連道謝。

永康警分局長甘炎民表示，「毒害一生」，染上毒品惡習必將拖累家庭，使家庭陷入困頓，警方會持續強化打毒作為，嚴加查緝，並同時也主動挖掘轄內弱勢族群，紓解急困，以落實社會安全網機制。