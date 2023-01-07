全國電子大家電65折＋節能補助5000元　年前破盤優惠獎不完

▲全國電子1月破盤活動已開跑，年前想以新家電為家中布置一番的人，可把握機會搶折扣。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

再過2週就要迎來農曆年節，新春正是汰換家電、提升居家生活質感的好時候！工作一整年領了年終，每一分辛苦錢更要精打細算花在刀口上，一直照顧民眾日常生活的全國電子，趁此推出即日起至1/15（日）9天破盤強檔活動要來慰勞大家，不少家電用品下殺超猛折扣、滿額加1元多1件，再給補助金回饋或是送福箱再抽獎等，會員還能滿額抽折價券、日本來回機票，多項優惠一直延續至2月底，就是要讓民眾新年擁有新氣象，省了荷包多了幸福。

不論是團圓時全家人窩在客廳看電視，守歲完睡個好覺必開的冷暖空調，還是保存滿滿年節美食的冰箱，以及全力運轉帶來潔淨衣物的洗衣機，在全國電子破盤限定期間，大家電65折起，全館家電則通通9折。為了鼓勵民眾愛家之餘也要愛地球，只要在6/14前到全國電子買空調、冰箱，汰舊換新購入能源效率1級的空調、冰箱，每台可補助3000元，再申請政府貨物稅減徵，最高退2000元，節能補助最高5000元。此外，空調原廠回饋最高8000元，更享有全國電子專業的空調總統級精緻安裝及8年免費延長保固，還有週末環保集點獨家加碼10倍送，最高回饋2000元；而且秋冬時買空調，場勘安裝即刻出動不必等，趁這時入手既划算又省時。

不只空調有保固，購買冰箱、洗衣機也享5年免費延長保固，消費單筆滿額還能享「一元放大術」，加1元精品家電大方送，包含吹風機、吸塵器、按摩枕、電子鍋、冰箱、洗衣機、空氣清淨機和按摩椅等，通通都有機會1元加價就帶回家。即日起至1/31購買全館小家電單筆滿萬元，即可抽市價2500元雲朗觀光集團住宿券；購入電子鍋、烤箱、微波爐等指定品項，單品滿額則直接送刀具組、保溫瓶及餐盤組等好禮。

▲一月底前到全國電子買小家電，就有機會抽中住宿券，指定單品滿額再送好禮。（圖／品牌提供）

過年宅在家狂打遊戲、追劇，開工需要查資料做提案、報告，網路、筆電、鍵盤滑鼠組，全部缺一不可，全國電子也幫民眾都準備好了，能找到各款符合需求的筆電、鍵盤、滑鼠、線材和路由器等等，而且即日起至2/28買電腦就送市價1688元開運福箱，不僅實用還非常吉利，內含抽獎序號，有機會抽中iphone14、Apple watch S8或全國電子LINE優惠券5000元、3000元、1000元。另外，買指定Intel® Core™ H系列處理器筆電，加碼送Mircosoft 365個人版；買指定Intel® Evo™ 筆電再享好禮雙重送。

全國電子一向是「揪感心」，成為全國電子會員絕對讓人福利拿到手軟，像是破盤活動期間，滿額最高回饋2750點LINE POINTS，只要綁定全國電子LINE會員，買大家電滿25000元送1000點LINE POINTS，即日起至1/19使用LINE Pay購買指定商品（四大家電），綁定中信LINE Pay卡單筆消費滿25000元享1750點回饋；手癢打game還能賺一筆的好康也在全國電子，只要登入全國電子LINE玩遊戲，天天抽最高2000元折價券。想出國玩又煩惱機票貴鬆鬆？即日起至1/31綁定全國電子LINE會員，全館商品消費滿2萬元，抽星宇航空日本雙人來回機票，頭獎為台北-東京商務艙雙人來回機票、二獎為台北-日本不限航點經濟艙雙人來回機票。

在全國電子消費，不同的支付方式享有不同的優惠，例如獨家享台灣Pay最高10%回饋，單筆消費滿5000元（含）以上，回饋500元折價券；單筆消費滿10000元（含）以上，回饋1000元折價券，不累折，不得拆付。另外，即日起至2/28，指定辦卡連結首次申辦玉山Pi拍錢包信用卡正卡，核卡後綁定Pi拍錢包APP於45天內，至全國電子單筆實付金額達999加碼送500P幣；2023/4/30前享最高4%P幣回饋（1%無上限＋3%每月每一卡人最高回饋300P幣）。天天悠遊付的部分，則是即日起至1/31，消費滿萬享8%回饋（上限600元折價券，限量300份）＋筆筆回2%現金回饋（每戶每月上限300元）。

全國電子行銷長林奕君表示，全國電子秉持揪感心的品牌精神與積極創新經營理念，除了給民眾更貼近需求的商品優惠之外，也不斷推陳出新提升門市環境，像是先前進駐微風南山讓人看見精緻生活的質感，推行集結生活、娛樂、品味、時尚、健康等不同面向的「揪居家」場域，其中備受喜愛的是有多種廚房調理家電以及廚房周邊商品，例如義廚寶的鍋具、樂扣樂扣保鮮盒、保溫杯以及OXO廚房用品等，從3C到生活商品一次滿足，提供消費者輕鬆愉快的一站式購物體驗。

▲▼全國電子行銷長林奕君（上圖）表示，全國電子會持續提供最新潮的3C家電情境式互動體驗，以及擴增門市生活品味專區如揪居家（下圖）等。（圖／全國電子提供、記者湯興漢攝）