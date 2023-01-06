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「民眾目擊回填廢棄物」　立委林為洲爆：大聯盟已找怪手開挖

▲新竹棒球場林為洲。（圖／翻攝林為洲臉書）

▲立委林為洲上午開記者會，接力新竹棒球場大祕寶案。（圖／翻攝林為洲臉書）

記者陳凱力／新竹報導

斥資12億的新竹棒球場因多處缺失遲遲無法使用，前天更被挖出外野草皮內埋有磚塊、石塊、廢電纜。立委林為洲今召開記者會爆料，有民眾指稱，「在新竹棒球場施工期間，曾看到進貨時，很多廢棄物就直接拿去用」因此懷疑這些挖出的垃圾，就是棒球場當時拆下的廢棄物原地使用，建議新竹棒球場「就直接開挖了吧」。

林為洲在記者會上先解釋新竹棒球場的發包結構，業主是新竹市政府，出錢的，規劃設計「巨佳營造」，建造「巨佳營造」，其中「規劃設計」與「建造」合在一起統稱「統包工程」。所以新竹棒球場的建造、監督都是同一人，原本監造與監督是不同公司，但因為是統包工程、同一家公司，所以又要多花一千多萬，再找上「艾奕康」公司來監造，監管這家巨佳營造有沒有偷工減料，有沒有按圖施工。因監造的密度不夠，所以還需要一間「專業營造管理公司」簡稱PCM來做為「第四方再監督」。

沒想到，不止規劃、建造都是巨佳營造，無法發揮監督功能外，艾奕康還讓第三方監督、第四方監督也合而為一，「派同一個人到現場」，原本四層監督的機制，簡化成二層，直言新竹棒球場會有缺失，一點都不意外。

林為洲更爆料，「巨佳營造」經常拿下新竹市的工程，手法都是「不斷追加預算」與「統包工程」，光一個2.5億的學校工程，就可以追加到4.7億，從頭到尾追加、統包都是巨佳，業主都是新竹市政府。

每次追加預算都要變更設計，變更設計後又是巨佳營造，新竹市府還一直使用最有利標，其他公司根本拿不到，「不產生弊案才怪」，直言巨佳公司根本是「慣犯」，就連球場也是使用同樣手法

林為洲還起底「巨佳營造」曾因違反政府採購法圍標和公共工程偷工減料，於2009年跟2013年遭判刑，但巨佳還是可以一直拿下政府工程，「得標最多的地方就是桃園跟新竹，你說巧不巧」。

至於負責監造、PCM的「艾奕康」公司也曾在台南發生過弊案，「弊案的情況就跟球場很像」，堤防工程竟然用廢棄物回填，結果沒多就垮掉。批「艾奕康早就有紀錄」。

林為洲爆料，有民眾指稱，曾在新竹棒球場施工期間，看到進料時「很多廢棄物從拆下來就直接拿去用」，懷疑日前挖出的廢棄物可能就是當時拆除球場的廢棄物，並透露「大聯盟已經有委託一台怪手要來挖掘」，也喊話檢調「就直接開挖了吧」、「不要慢半拍，不要睡著了」。

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▲▼新竹棒球場被挖出廢棄物。（圖／新竹市府提供）

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