新竹棒球場「大秘寶爭議」議員爆去年要求打樁確認土壤　市府拒絕

▲新竹棒球場外野草皮被挖出廢棄物。（資料圖／新竹市府提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹棒球場「大祕寶」爭議不斷，從外野草皮挖出廢電纜、磚塊、石塊引起震驚。今日又有議員出來指控，曾在去年8月議會質詢時，強烈要求前任市府應打樁確認土壤成分，但當時的前市府堅持不肯，沒想到高虹安市府團隊一接手，果然證明「當時的懷疑是正確的」。



時代力量新竹市議員林彥甫多次針對新竹棒球場提出質疑，他說，去年8月的議會質詢上，曾「強烈要求」前任市府應打樁確認土壤成分，結果意見不被前市府採納。

林彥甫也建議高虹安市府團隊，除了究責廠商偷工減料外，也必須儘速啟動行政調查，了解行政過程中可能產生缺失的環節，並提出改革行政程序的修正方案，避免類似的情況再次發生在後續的球場改善，以及新竹市其他公共工程案。



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▲時代力量新竹市議員廖子齊（左起）、林彥甫、蔡惠婷今日召開記者會。（圖／時代力量新竹市辦公室提供）