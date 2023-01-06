棒球場「關鍵電線」送交地檢署　竹市府控：工地主任拔2根交1根

記者陳凱力／新竹報導

新竹棒球場爭議不斷，從選前燒到選後， 市府昨(5)日召開記者會，除了說明棒球場存有太多重大問題，WBC無法舉辦外，也抨擊廠商違反合約要求、前市府未盡監督、驗收之責，今(6)日市府發言人施淑婷也代表市府到新竹地檢署遞交證據。

▲新竹市府發言人施淑婷今日前往地檢署遞交事證。（圖／新竹市府提供，下同）



發言人施淑婷表示，今日前往地檢署主要是將先前蒐集到的實體物證，包含當時去棒球場所拍攝的影片來送交檢調，希望檢調盡快釐清棒球場的一些狀況。

施淑婷強調，市府昨天上午11點有去現場勘查，現勘的時候巨佳工地主任也在現場，當時大家都知道電線已被拔走，我們也有請警方來現場(調閱監視器)，看電線這邊是不是有其他人侵入，或是有其他人來滅證的嫌疑，要去做處理。

施淑婷說，巨佳工地經理當時在現場，並未主動交出證據，而是當市府說有滅證之嫌的時候才拿出，但人員發現，工地主任拿出的電線，與影片拍攝長度有些許落差，所以特別詢問對方「是不是只有這一根」，工地主任則回應「只有這一根」，他說當時巡場時看見電線，認為不電線應出現在場內才加以處理。

▲▼施淑婷說，監視器拍下工地主任10天內2次出沒，且和說法不樣的行為。

市府人員調閱監視器才發現，「工地主任10天2次出現棒球場」，昨天也剛好前往，且一進入球場就直往電線的方向走去。他共進去了兩次，第一次手上沒拿任何東西，第二次則解釋是「徒手拔出、只有一根電線」，但市府人員回調監視器卻發現他手上明明有2根電線，還有拿工具，與他上午的說法明顯不符。

施淑婷說，市府不清楚工地主任為何前後說法不一，只能將事證交給檢方調查釐清。至於有無「內鬼」，目前沒有多加揣測，既然將事證交給檢方，後續也交由檢方來做回應。



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