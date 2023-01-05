選情不容樂觀！　王鴻薇自曝睡不好原因：10個支持我僅2個去投票

▲王鴻薇表示，選情不容樂觀，請支持者一定要出門投票。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第三選區立委補選將於8日登場，各方陣營紛紛使盡全力衝刺拉票。國民黨候選人王鴻薇5日在臉書以「選情不容樂觀」為題發文，鼓勵民眾當天一定要出門投票，她也自曝昨晚睡不好的原因，是因為有朋友跟她說「10個支持妳的只有2個會去投票！」

王鴻薇透露，昨（4）日晚上「我睡得不好」，因為她收到一位好友的訊息，向她提到「最近幫妳拉票，大家都說妳穩了，10個支持你的，竟然只有2個說一定會去投票，其他的不是另有安排行程，就是全家出國去玩了！」這個消息讓她直言，「大家過度樂觀不去投票，就是鴻薇最大的危機」。

王鴻薇指出，選舉最怕就是「叫好不叫座」，補選跟一般選舉不同，最怕支持者太過樂觀，結果就慘了，尤其對手吳怡農已經出動包括副總統賴清德、民進黨代理主席陳其邁輔選，按照過去民進黨支持者踴躍投票的慣例，她強調，「這場選舉，我們真的不能大意」。她也舉例，2010的立委補選，前立委陳學聖在一片看好下，因為投票率低，以微小差距輸給民進黨對手黃仁杼。

因此，王鴻薇呼籲，懇請愛護她的好朋友們，1月8日一定要出門投票，她強調，「選情不容樂觀，別讓任何意外發生！」