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吳怡農酸連勝文　沒當兵卻批兵役延長

▲▼吳怡農車隊掃街-北松山＆受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨立委補選候選人吳怡農。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副主席連勝文近日批評，許多家長、年輕人不滿兵役被迫延長至1年。對此，民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農5日暗酸連沒當兵，「或許對這個領域比較少研究」，強調應強化國防準備，才有機會維護和平，才能夠避免任何人上戰場。

吳怡農今天下午在車隊掃街前接受媒體聯訪說，「他（連勝文）恐怕對於國防事務不太了解」，兵役制度改革、國防投資，唯一目的就是避免戰爭爆發、維護台海和平，讓台灣可以繼續過著民主制度、生活方式，面臨這麼險峻的國防安全挑戰、充滿惡意的中共政權，必須強化國防準備，才有機會維護和平，才能夠避免任何人上戰場。

媒體追問，是不是因為連勝文沒當過兵才不太了解？吳怡農則說，「或許對這個領域比較少研究。」

此外，媒體關注，台北市議員王世堅昨天輔選吳怡農時說，民進黨有錯，輕輕巴兩下就好，但對手嗆民進黨已重度昏迷？吳怡農說，民進黨在11月26日的挫敗之後，整個黨從上到下都持續的在檢討，持續想要讓大家看到，民進黨是非常認真看待社會大眾對民進黨的質疑、要求和期待，有失望是因為希望民進黨可以做得更好，每一位夥伴都非常努力，希望能夠重新贏回社會大眾的支持。

吳怡農強調，相信經過5個禮拜選舉，大家看到一位認真、有誠意、願意一起面對問題的後選人，「任何的口水都沒有辦法，也不會淹沒我們對公共事務的熱情，任何的口水都不會淹沒我們的認真」，他要堅持理性、正向、樂觀、有建設性的選舉，就有機會贏得大家的支持。

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