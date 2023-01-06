王鴻薇選前之夜最後衝刺！蔣萬安將「交棒」　藍營大咖全出動

▲王鴻薇選前之夜記者會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市立委補選將在8日投票，國民黨今（6）日特別召開記者會，公布候選人王鴻薇選前之夜亮點。活動中藍營大咖都將出席，包含前總統馬英九、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人。國民黨文傳會副主委林家興指出，這次選前之夜主題特別定調為「守護正義、揭弊興利」，就是在說明民進黨長期的傲慢與不檢討，未來絕對要把正義的王鴻薇送進立法院，呼籲民眾8日一起出門投票。

王鴻薇的「守護正義、揭弊興利，選前之夜造勢大會」，將於7日（六）晚上7點，在台北市榮星花園（台北市中山區民權東路三段1號）舉辦。朱立倫、馬英九、前台北市長郝龍斌、蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、立院總召曾銘宗、中廣董事長趙少康都將出席。

▲王鴻薇選前之夜。（圖／記者崔至雲攝）

林家興指出，選前之夜主題為「守護正義、揭弊興利」，一方面執政黨敗選後，沒有檢討反省，且王鴻薇提出的「還稅於民」政見，朝野立委都贊成，但執政黨還在七拖八拖；此外，王鴻薇是最早揭發政治人物論文抄襲、誠信問題的民代，充分展現出立委格局，拜託民眾多加支持，將王鴻微送進立法院。

國民黨副發言人楊智伃提到，當天活動除了藍營大咖都將出席外，中間橋段也會有蔣萬安進行一個交棒儀式，象徵一棒接一棒，絕對要把王鴻薇送進立法院，此外，馬英九等人也將送上吉祥物，期待投票日當天有一個完美的結果。

