綠議員反對還稅於民　嗆王鴻薇「標準一致」：對蔣萬安提超收發錢

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吳沛憶反對還稅於民　嗆王鴻薇「標準一致」：對蔣萬安提超收發錢

▲王鴻薇車隊掃街，立委賴士葆、議員陳炳甫陪同。（圖／記者黃國霖攝）

▲王鴻薇。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長蘇貞昌4日宣布全民普發6000元現金，不少綠營人士紛紛表態不滿，甚至喊話「拒領」。台北市議員吳沛憶今日逆風表態「反對超徵就要還稅於民」，並痛批國民黨立委補選候選人王鴻薇，既然支持「還稅於民」，那對於台北市的稅課收入超徵，是否能以同樣標準要求台北市長蔣萬安發現金？否則就證明，她對中央的喊話，完全是故意來亂的。

政府2022年超徵稅收4500億，蘇貞昌昨日定調不排富全民普發6000元現金「還稅於民」，遭到不少綠營人士反對，包括民進黨前台北市議員梁文傑喊「退回國庫」；民進黨立委郭國文也說要將他與家人的6000元全部捐出；民進黨立委高嘉瑜則批評，超徵稅收並非政績而是行政疏失，要求中央進行改革檢討。

吳沛憶今日透過臉書發文表示，若以財政制度思考，「超徵」代表「實際收到」的稅收比「預期」來得多。以歲入來說，預算代表年初「預期」會收多少錢，決算則是年尾「實際收到」的錢。預決算有落差是常態，但如果超徵就要發錢給民眾，那經濟不好碰到「短徵」，難道還要民眾去多繳稅嗎？既然「超徵」與「短徵」在預算上是常態，這就不該成為發錢的理由。

然而，話鋒一轉，吳沛憶開嗆，不少人藉由此次風波「存心來亂」，國民黨黨團要求農曆年前要發現金，但按照立法院程序，農曆年前根本跑不完，質疑「難道國民黨的意思是要不審查、不討論？自我閹割審查權？」

不僅如此，吳沛憶更砲轟，國民黨主席朱立倫至今還在喊加碼發現金1萬6千元，想進立法院的王鴻薇則跟著朱一起瞎喊，但以王鴻薇在台北市議會的資歷來說，不會不知道台北市政府110年税入也是超收。

吳沛憶表示，根據110年度決算書，台北市稅課收入超收114億834萬1656元，換算下來，平均可以發給每位市民4600元。她痛批，主張「還稅於民」的王鴻薇，要不要對蔣萬安提案「超收就發錢」，而且收多少發多少？既然支持「還稅於民」，那就標準一致，否則就證明，她對中央的喊話，完全是故意來亂的。

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王鴻薇吳沛憶蔣萬安超徵還稅於民

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