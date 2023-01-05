催票！吳怡農陣營訴求改變選舉文化　「比喊搶救、告急有意義」

▲立委候選人吳怡農於松澤宮開講。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市第三選區立委補選將於8日登場，國民黨候選人王鴻薇5日稱「選情不容樂觀」，對此，民進黨候選人吳怡農幕僚表示，王鴻薇這種選舉操作蠻突兀的，她不是之前信心滿滿會勝選嗎？對於倒數3日的選戰策略，他指出，會訴求「這不是一個人的選舉」，大家如果希望台灣選舉文化有所改變，請一定要出來投票，「這種比喊搶救、告急有意義。」

對於王鴻薇喊告急，吳怡農幕僚表示，還是會呼籲民眾1月8日一定要出來投票，王鴻薇這種選舉操作蠻突兀的，她不是之前信心滿滿會勝選嗎？怎麼會突然告急？這純粹是一種選舉操作，充滿算計、前後矛盾。

吳怡農幕僚指出，選戰會訴求「這不是一個人的選舉」，大家如果希望台灣選舉文化有所改變，可以透過手中的一票來決定，請大家一定要出來投票，「這種比喊搶救、告急有意義。」

對於選前之夜規劃，吳怡農和和紙風車劇團合作，將在圓山花博的花海廣場演出兒童劇。吳怡農幕僚表示，表定七點表演，開場前吳怡農會跟大家致意、不會有演講，希望紙風車表演政治味降低，讓大家開開心心看表演，之後就會離開現場，進行最後的車隊掃街。

▼吳怡農、王鴻薇訴求比較。（圖／吳怡農競選辦公室提供）

