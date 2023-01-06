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山頂鳥新款防水外套保暖顯瘦一次搞定　東森購物6日獨家首賣

山頂鳥新款防水外套　東森購物6日獨家首賣（圖／東森購物提供）

▲台灣戶外機能品牌Hilltop 山頂鳥最新推出「GORE-TEX 保暖蓄熱防水修身大衣」，針對女性的修身剪裁設計，穿起來超顯瘦，1/6（五）晚間22:00將在東森購物CH34獨家首賣。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

疫情趨緩，趁著春節連續假期，許多人早已規劃出國行程，歐美、日韓「追雪」行程超熱門，不過出國前提醒民眾得準備好戶外保暖外套，台灣戶外機能品牌 Hilltop 山頂鳥近年來不斷在機能服飾上突破，今年秋冬最新推出「GORE-TEX 保暖蓄熱防水修身大衣」，針對女性的修身剪裁設計，穿起來超顯瘦，山頂鳥最新商品1/6（五）晚間22:00將在東森購物CH34獨家首賣，原價38,600元，東森價只要19,990元，等於現省近一半價格，買再送17L多功能後背包、保暖厚雪襪及羊毛保暖帽，不論戶外出遊或出國，禦寒裝備一次備齊。

台灣戶外服飾品牌山頂鳥，成立於1984年，品牌最初萌芽自一個簡單清晰的理念：打造出真正滿足不同天候、環境需求的服裝，因此三十多年來，堅持採用高科技面料。GORE-TEX薄膜技術可為內裡提供防護，保持布料乾爽，達到防風、防水、透氣的功用。有網友觀察雨天穿上後，雨水在外套上凝成露珠般直接滑落的景象：「很神奇，根本不用再打傘！」高品質的機能服飾也讓消費者能說走就走，一件輕鬆搞定。

山頂鳥新款防水外套　東森購物6日獨家首賣（圖／東森購物提供）

▲▼台灣戶外服飾品牌山頂鳥成立三十多年來，堅持採用高科技面料，打造出真正滿足不同天候、環境需求的服裝。

山頂鳥新款防水外套　東森購物6日獨家首賣（圖／東森購物提供）

除了重視專業機能，Hilltop山頂鳥也不斷在機能服飾的設計上尋求突破，今年秋冬推出的最新款「GORE-TEX 保暖蓄熱防水修身大衣」，以專業機能布料結合立領剪裁設計，內外層兩件式，兼具持久防風，高度透氣及高效保暖，由於機能布料的保暖性，讓外套省去厚重感，加上貼合修身的剪裁設計，讓女性穿起來超顯瘦，不必擔心穿著厚重外套讓身材看起來臃腫，戶外爬山、運動也能穿得時尚有型。

後疫情時代，對休閒生活看法與過去大不相同，戶外旅遊風興起，與其帶一堆衣服，不如選擇機能佳、可適應多種氣候的服飾。山頂鳥最新款「GORE-TEX 保暖蓄熱防水修身大衣」，1/6（五）晚間22:00將在東森購物CH34獨家首賣，穿上山頂鳥，感受不一樣的高機能服飾。
 

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東森購物山頂鳥防水外套機能服飾

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